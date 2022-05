Idømt fængsel på livstid i Qatar: Kræver dom annulleret

To aktivister er idømt fængsel på livstid i Qatar efter en demonstration tilbage i august. Amnesty vil have dommen annulleret

Der er seks måneder til, at verdens største fodboldfest bliver skudt i gang.

Men det er ikke alle, der kommer til at have en fest, når VM-bolden først ruller i den stærkt kritiserede værtsnation Qatar.

Heriblandt Hazza og Rashed Ali Hazza Salem Abu Shurayda samt Mohammed Rashed Hassan Nasser al-Ajami.

De tre mænd blev tirsdag idømt fængsel på livstid, efter at de tilbage i august demonstrerede i Dohas gader, fordi Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani havde vedtaget en lov, der ekskluderede den i forvejen hårdt ramte Al Murra-stamme fra at stille op eller stemme til Shura-konsultatet.

Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani tolerer ikke kritik af staten. Foto: Wana News Agency/Ritzau Scanpix

Bag lukkede døre fik de tre mænd altså en af de hårdeste straffe overhovedet, mens en fjerde blev idømt 15 års fængsel.

Der havde hverken været nogen form for vold eller hærværk, og der var tale om en fredelig demonstration, hvor demonstranterne gav deres utilfredshed til kende.

Det skriver menneskerettighedsorganisationen Amnesty i en pressemeddelelse, hvor viceregionsdirektør for Amnesty i Mellemøsten og Nordafrika, Lynn Maalouf, gør det klart, at dommen skal annulleres.

- Det er forvirrende, at Qatars myndigheder vælger at straffe de her mænd så hårdt, mens de prøver at få et bedre ry i forhold til menneskerettigheder frem mod det kommende VM.

- Dommen mod de tre mænd, der har fået livstid, er ekstrem bekymrende, og det sender et klart signal om, at demonstrationer ikke bliver accepteret på nogen som helst måde, udtaler Maalouf.

Sagen er blot en af mange i rækken om manglende menneskerettigheder i ørkenstaten.

En undersøgelse lavet af DR, NRK og SVT viste blandt andet torsdag, at en lang række hoteller i Qatar enten helt eller delvist tager afstand fra homoseksuelle par.

