Rækker hånden ud til kokain-fældet dansker

Anti Doping Danmark stiller sig klar med råd og vejledning, hvis Ken Ilsø skulle få brug for det

Ken Ilsø er fredag blevet suspenderet efter at være blevet testet positiv for kokain.

Adelaide Uniteds danske angriber afleverede en positiv prøve indeholdende stoffet benzoylecgonine i januar, og nu er han så udelukket, indtil B-prøvens resultat er kendt.

Anti Doping Danmark fik besked om Ilsøs prøve, før det kom ud til offentligheden.

- Det er normalt, at man underretter hinanden i sådan en situation. Vi får meldingen, fordi han er dansk statsborger, siger Michael Ask, der er direktør hos ADD.

- Vi stiller os altid til rådighed omkring råd og vejledning til danske idrætsfolk, så det gør vi også her.

B-prøven kan analyseres efter udøverens ønske, og lige nu afventer man resultatet.

Kokain er ifølge Sundhedsstyrelsen et stærkt stimulerende stof, der virker opkvikkende. Ved snifning indtræffer effekten efter få sekunder og topper efter omkring fem til ti minutter. Effekten kan gå over i nedtur efter en halv til en hel time.

Michael Ask forklarer, hvorfor stoffet er ulovligt i konkurrencesammenhæng.

- Der er tre ting, der kan gøre et stof ulovligt: Hvis det er sundhedsfarligt, præstationsfremmende eller mod sporten ånd. To af de tre skal være opfyldt. Man kan diskutere om kokain er præstationsfremmende. Det afhænger af situationen. Det er ikke forbudt at tage uden for konkurrence, siger han.

Der er tidligere uddelt straffe i Danmark for indtagelse af stoffet på op til to år.

- Straffen kommer an på omstændighederne, for der er flere parametre, der spiller ind. Har det været forsætligt og så videre. Wada lægger et niveau, men det er op til de australske myndigheder, siger Anti Doping Danmark-direktøren.

Ken Ilsø er 32 år og har siden 2014 spillet for en række asiatiske klubber, før han tog til Australien. I årene, hvor han ramte sit topniveau. spillede han bl.a. Bundesliga for Fortuna Düsseldorf, og han nåede også at repræsentere Danmark på U-landsholdene.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Ken Ilsø for en kommentar, men det har fredag morgen endnu ikke været muligt at få svar fra fodboldspilleren.

Ekstra Bladet har dog været i kontakt med Adelaide United, men de hverken må eller vil oplyse yderligere om situationen, mens efterforskningen er i gang, lyder det.

