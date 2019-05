Ramt af to hjertestop: Dommer døde under topkamp

Formentligt har det intet med hinanden at gøre.

Da den 31-årige Victor Hugo Hurtado faldt baglæns om ramt af et hjertestop i en kamp i den bedste række i Bolivia, udspillede tragedien sig i El Alto, der er beliggende 3900 meter over havet.

Dommeren blev ramt endnu et hjertestop ved ankomsten til hospitalet og afgik ved døden.

Selv om FIFA for flere år siden forbød Bolivia at spille landskampe over 2500 meter over havets overflade, er det ikke forbudt i hverken den hjemlige turnering eller klubturneringer, fordi flere hold har hjemmebane i den tynde luft.

Club Always Readys opgør i den næstsidste runde mod Oriente Petrolero blev i starten af 2. halvleg nærmest en ligegyldig forestilling, da dommeren faldt om med et hjertestop.

Hjemmeholdets læge kunne efterfølgende fortælle, at der havde været tale om både et og to hjertestop..

Tragedien fik Bolivias fodboldglade præsident Evo Morales til udsende en erklæring, hvor præsident beklagede, hvad der var sket med dommeren Victor Hugo Hurtado.

Præsidenten skrev:

- Vi sender vores kondolence og solidaritet til din familie, venner og kolleger. Bolivias fodbold er i sorg.

At hjemmeholdet vandt kampen med 5-0 var bagefter nærmest ligegyldigt, fordi begge hold vil slutte i midterfeltet.

Da FIFA i 00'erne satte en stopper for, at Bolivia skaffede sig en fordel ved at spille VM-kvalifikationskampe i den tynde luft, førte præsidenten an i en protestaktion mod forbuddet.

