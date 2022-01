Rasende dommer - spiller nægtede at modtage et rødt kort

Ved første øjekast var stemningen præget af smil og jubel, men midt i euforien udviklede det sig til regulær ballade.

Opgøret mellem Ghana og Gabon endte uden en vinder, efter Jim Allevinah udlignede til 1-1 få minutter før tid i fredagens sene opgør i Africa Cup of Nations.

En scoring, der udløste enorm frustration på Ghanas bænk, da de på ingen måde var tilfredse.

Faktisk var de så vrede, at de tog frustrationen med ind på banen, selvom dommer Lahlou Benbraham havde fløjtet opgøret af. Dermed fortsatte kampen i adskillige minutter. Dog uden en bold som omdrejningspunkt.

Ghanas Benjamin Tetteh, der var blevet skiftet ind i to minutters overtid, fik blandt andet vist et rødt kort for at have slået ud efter Gabons Aaron Boupendza.

I første omgang så dommeren ikke, at det var Tetteh, det hele drejede sig om, og det udnyttede den 24-årige spiller til at styrte væk fra begivenhederne og ned i spillertunnellen.

Se hele balladen i videoen i toppen af artiklen.

Her har dommer Lahlou Benbraham netop vist Benjamin Tetteh det røde kort, selvom han ikke var på banen. Foto: Kenzo Tribouillard / Ritzau Scanpix.

Mens Aaron Boupendza lå og ømmede sig i græsset fra slaget, fik dommeren nys om synderen, og med fløjten i munden nægtede han at forlade banen, før Tetteh kom ud fra sit skjul for at modtage sin straf.

Det skete imidlertid aldrig, men han slap altså ikke for kortet med den røde farve.

Artiklen fortsætter under billedet..

Bølgerne gik højt, da kampen mellem Gabon og Ghana var fløjtet af. Foto: THAIER AL-SUDANI / Ritzau Scanpix.

Lahlou Benbraham signalerede til menneskemængderne, at et rødt kort var blevet vist til spilleren med nummer 25 på ryggen. Ifølge Ritzau har Tetteh nu fået en karantæne, der strækker sig over tre spilledage ved turneringen.

Også Ghanas Joseph Paintsik fik en advarsel efter slutfløjt.

Ghana har blot et point efter to kampe og skal dermed slå Comorerne for at være i spil til videre avancement.

--------- SPLIT ELEMENT ---------