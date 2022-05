Rasende fans afbryder kamp med en byge af toiletpapir

I Bordeaux er fansene alt andet end tilfredse med deres fodboldhold. Det viste de lørdag ved at overdænge banen med toiletpapir i en sådan grad, at dommeren måtte afbryde kampen

Gør rent efter jer selv. I er lort.

Budskabet fra de rasende fans var klart, da Ligue 1-tabellens ultimative bundprop Bordeaux i går spillede mod Lorient.

Det har været en ganske rædderlig sæson for Bordeaux, og i protest over de dårlige præstationer, der nu kommer til at koste holdet en tur ned i landets næstbedste fodboldrække, afbrød klubbens fans lørdag sæsonens sidste hjemmekamp på bemærkelsesværdig vis.

De kastede toiletpapirsruller.

Og det i en sådan grad, at kampens dommer Ruddy Buquet efter 26 minutter så sig nødsaget til at pause kampen, så banen kunne blive ryddet.

Fem minutter senere kunne det forhadte Bordeaux-hold og modstanderne fra Lorient genoptage opgøret, der sluttede 0-0.

'I er en skændsel for vores 140 år lange historie' stod der på en stor tifo, da Bordeaux-spillerne for sidste gang i et godt stykke tid varmede op til en Ligue 1-kamp på Matmut Atlantique.

Der er kapacitet til 42.000 på byens store stadion, men langt fra så mange hjemmefans så til.

Og endnu færre - især blandt de mere hardcore fans 'Ultramarines' på kortsiden bag målet - lod til egentlig at heppe på deres fodboldhold, der i indeværende sæson har indkasseret 89 mål indtil nu.

Fans i voldsomme protester over klubbens sløje sæson inden opgøret mod Lorient. Foto: Ritzau Scanpix/Romain Perrocheau

Overlevelse yderst usandsynlig

Matematisk set er Bordeaux ikke rykket ned. Endnu. Men det vil være et mindre mirakel, hvis de på sidste spilledag klarer frisag.

Bordeaux indtager nemlig rækkens 20. og sidsteplads med 28 point i 37 kampe.

Deres nærmeste konkurrenter er Metz og Saint Etienne, der begge har 31 point, og de to skal dermed i sidste runde begge tabe, imens Bordeaux skal vinde, hvis Bordeaux skal have en chance for at nå 18. pladsen, der giver adgang til nedrykningsplayoff.

Og playoff-kampene skal det ramte Bordeaux-mandskab i givet fald naturligvis også vinde mod et formstærkt Ligue 2-hold.

Girondins de Bordeaux succes tæller seks franske mesterskaber, det seneste i 2009, fire pokaltitler, herunder titlen i 2013, og gennem klubbens lange historie flotte europæiske meritter. Nu er klubben ved et lavpunkt. Foto: Ritzau Scanpix/Romain Perrocheau

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har netop lanceret en podcast om det skandaleombruste VM 2022 i Qatar. Du kan høre første afsnit nedenfor.