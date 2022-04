Rasende på dansker: Bliv hjemme!

Glen Riddersholm skal næppe regne med at modtage et julekort fra Gent-træner Hein Vanhaezebrouck, når den søde tid igen er over os.

Danskeren, der til dagligt er assisterende træner i KRC Genk, gjorde sig særdeles upopulær hos modstanderholdet, da de to klubber tørnede sammen i den belgiske liga søndag eftermiddag.

Efter 35 minutter blev Gent reduceret til ti mand, da Vadis Odjidja-Ofoe først tacklede sig til et gult kort og få sekunder senere brokkede sig til endnu en advarsel. Det medførte så massive protester fra Hein Vanhaezebrouck, at han også fik rødt kort.

Dermed blev Gent-træneren henvist til tribunen resten af kampen, men den ordre fulgte han ikke, og det opdagede Glen Riddersholm.

- De (Genk, red.) har en dansk træner, som de strakte sig langt for at finde. Denne person fandt det åbenbart nødvendigt at fortælle dommeren i pausen, at jeg var gået ind i omklædningsrummet, og det måtte jeg ikke. Meget kollegialt. Fantastisk.

- Hvis du skal tage hertil fra Danmark for at gøre sådan noget, må du hellere blive hjemme. Det har vi belgiere, der lige så godt kan, siger Hein Vanhaezebrouck ifølge Voetbalprimeur.

Glen Riddersholm tager formentlig næppe Gent-trænerens brokkerier så tungt - den tidligere Superliga-boss havde nemlig en fremragende søndag. KRC Genk vandt 1-0 over Gent, og Glen Riddersholm kunne desuden fejre sin 50 års fødselsdag.