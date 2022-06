Raser mod legende-søn: - Til helvede med ham

- Til helvede med ham.

Sådan lyder budskabet fra Spartak Moskvas tidligere målmand, Anzor Kavazashvilil, til Jordan Larsson, efter at det mandag kom frem, at Larsson følger adskillige andre fodboldspilleres fodspor og takker af i sin russiske klub.

Larsson, der er søn af den svenske legende Henrik 'Henke' Larsson, havde et år tilbage af sin aftale med Spartak Moskva, som han har nydt stor succes for, siden han kom dertil fra Norrköping i 2019.

27 mål i 83 kampe nåede Larsson for det russiske storhold, inden han tidligere på året tog imod FIFAs håndsrækning til fodboldspillere på kontrakt i Rusland, og blev lejet ud til Stockholmsklubben AIK.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix/Pavel Golovkin

Nu har Jordan Larsson valgt, at han ikke ønsker at vende tilbage til Spartak Moskva, og kontrakten er derfor blevet revet i stykker.

Den beslutning vækker vrede i Rusland, i særdeleshed hos klubbens tidligere keeper, Anzor Kavazashvilil, der også er medlem af det russiske fodboldforbunds etiske udvalg.

- Han burde slikke Spartaks røv, fordi de i så mange år gav ham, en middelmådig fodboldspiller, muligheden for at spille på førsteholdet og tjene en masse penge, udtaler Kavazashvilil til mediet sports.ru.

Sidste forår erfarede svenske Sportbladet, at Spartak ville have mere end 150 millioner kroner for Jordan Larsson, såfremt de skulle overveje et slag af den talentfulde svensker.

Nu er 25-årige Larsson kontraktfri, og kan kvit og frit skrive under på en ny aftale med hvem, han vil.

Ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano har angriberen allerede et par tilbud at tygge på.

Der er også gang i svingdøren for de danske klubber - Ekstra Bladet giver dig her transferplanerne for FC København, FC Midtjylland, Brøndby og AGF.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: