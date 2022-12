Raser mod Putin og Lukashenko: - Røvhuller

Nadezhda Karpova lægger i den grad ikke fingrene imellem på sin Instagram.

Den 27-årige landsholdsspiller har sågar sendt en kæmpe sviner afsted mod Ruslands og Belarus' præsidenter, Vladimir Putin og Alexander Lukashenko.

'I er nogle røvhuller. I er afskum. I er ansvarlige for folkedrab. I burde blive retsforfulgt. I er ikke bare giftige, I er fucking fascister, og I har i lang tid ikke haft en plads i denne her verden. Jeg håber I får, hvad I fortjener,' skriver Karpova i en Instagram-story.

'Fuck Putler, Fuck krig', skriver Espanyol-spilleren i en anden story.

Nadezhda Karpova er mildest talt ikke tilfreds med sin præsident. Foto: Matt West/Ritzau Scanpix

Grunden til de voldsomme tilsvininger kommer på baggrund af det møde, Putin og Lukashenko havde i Belarus' hovedstad, Minsk, i mandags, hvor den belarusiske præsident lavede sjov med, at han og Putin var aggressive og giftige.

- Vi to er medsammensvorne. De mest harmfulde og giftige mennesker på denne planet. Vi har kun et problem. Hvem er mest harmfuld? Putin siger, det er mig. Jeg er begyndt at tro, at det er ham.

- Nå, men vi har besluttet, at vi begge to er lige giftige, sagde Lukashenko på det meget omtalte videomøde mellem de to præsidenter.

Karpova er en af få russiske atleter, der offentligt har talt om den russiske invasion i Ukraine.

Den russiske angriber deler tit sine holdninger på Instagram og støtter altså på ingen måder krigen.

