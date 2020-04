Raser over dette billede

Leonardo Bonucci, der normalt tørner ud for de italienske mestre Juventus, er kommet i modvind i hjemlandet. Hans kone har nemlig delt et billede fra en fødselsdagsfest i det nedlukkede Italien

Forsvarsklippen Leonardi Bonucci, der til daglig spiller i Juventus, er kommet i problemer hjemme i Italien midt under coronakrisen.

Hans kone har nemlig delt et billede på Instagram, hvor familien er til fødselsdagsfest sammen.

Det skriver italienske Gazzetta dello Sport.

- Hvilken corona? Hvordan har det ændret ting, der ikke kan ændres? #Tillykkemedfødselsdagen, skrev Martina Maccari, der har været gift med Bonucci siden 2011, søndag aften som tilføjelse til billedet på Instagram, hvor familien fejrer hendes fars fødselsdag.

Det har medført en decideret kommentar-storm på hendes konto.

Opslaget har i skrivende stund mere end 19.000 kommentarer.

Leonardo Bonucci er kendt som en rigtig hård hund på banen. Han giver alt hvad han har, når han spiller for sit klub- eller landshold. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Italien er nemlig et af de lande, der har været meget hårdt ramt af coronavirussen.

Derfor er billedet ikke blevet modtaget positivt, da den italienske befolkning har meget skrappe krav om ikke at forlade deres hjem og ses med andre end den allernæreste familie.

Men nu har konen taget til genmæle.

Hun mener nemlig ikke, at kritikken er berettiget.

- Siden 7. marts har jeg været uden for huset en gang. Det var to dage siden. Jeg får alle mine varer leveret derhjemme, vi bestilte kagen udefra, og han fik en tegning i gave, som vi allerede havde herhjemme.

- Mine forældre har boet hos os siden 7. marts, og de kan komme ned til os via en trappe, skriver konen og fortsætter:

- Så vær venlig at gøre mig en tjeneste;

- Kritiser hvad du vil. Mine penge, hus, min mand og min personlighed, men ikke vores sunde fornuft og det ansvar, som vi tager for samfundet.

- Vi har doneret penge og vil blive ved med at bidrage på den bedste mulige måde, så situationen kan blive bedre. I skaber en fuldstændig nytteløs diskussion. Hvis du er sur over, hvad der sker rundt omkring i verdenen lige nu, så forstår jeg dig. Men at skabe det her vil ikke løse noget som helst, skriver Martina Maccari som kommentar til det omdiskuterede opslag på Instagram.

32-årige Leonardo Bonucci skiftede i 2018 fra AC Milan til Juventus.

Han har vundet ni Serie-A titler i sin karriere indtil nu og har spillet 95 landskampe for Italien.

