Raser over verdensstjernen: Han stjæler vores logo

Siden 2009 har Oasis-stjernen Liam Gallagher kørt sit eget tøjbrand, Pretty Green, der 'forener folk gennem kærligheden til musik og mode'.

Nu er han havnet i problemer, fordi han tilsyneladende har lånt lidt for meget i fodboldverdenen.

46-årige Gallaghers seneste kollektion indeholder nemlig to t-shirts med brystlogoer, der kun marginalt adskiller sig fra, hvad den kroatiske storklub Hajduk Split har på klubbens kamptrøje.

- Hajduk har ikke givet tilladelse til at bruge vores brand i Gallaghers modekollektion. Vores advokater vil se på sagen, lyder det i et statement fra den kroatiske klub ifølge Daily Mirror.

Hajduk Splits logo er rundt med røde og hvide skaktern centralt, og med en blå ring rundt om. Præcis det samme design har Gallaghers nye kollektion.

Eneste forskel er, at teksten rundt om logoet hedder 'Pretty Green - Rolling with it' på musiker-trøjen, mens der står 'Hajduk Split' på fodboldtrøjen.

Liam Gallagher Facing Legal Action From Hajduk Split - SPORTbible #LiamGallagher https://t.co/Kfca1eo6HX pic.twitter.com/OiPl8ucRYZ — Liam Gallagher News (@LiamGnews) 28. februar 2019

L'Hajduk Split accuse Liam Gallagher d'avoir plagié son logo https://t.co/qQebfZMJRH pic.twitter.com/4M509m0YQ1 — Causerie (@causeriemag) 27. februar 2019

- Alle er meget irriterede over, at dette er sket. Hajduk-fans er kendt for at købe så meget fan-udstyr, som de kan, og nu giver de deres hårdttjente penge til en fyr fra Oasis i stedet for til deres klub, lyder det fra en kilde i klubben til The Sun.

Hajduk Split har i øjeblikket gang i en dårlig sæson i den kroatiske liga, hvor man blot har vundet syv ud af 21 kampe og ligger 24 point efter førende Dinamo Zagreb.

