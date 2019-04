Real Madrid enig med udskældt stjerne

Real Madrid har efter kongeklubbens målestok gang i en katastrofal sæson, og så sent som onsdag aften led holdet endnu et nederlag, da Daniel Wass og Valencia besejrede 'Los Blancos' med 2-1.

Til sommer ventes der at ske en stor udskiftning i Real Madrid-truppen, og klubben er som bekendt ikke blege for at bruge rigtig mange penge, hvis det er nødvendigt.

Den spiller, der nu meldes klar for kongeklubben, er dog ganske gratis.

Ifølge franske Canal+ er Real Madrid nået til enighed med Paris Saint-Germain-spilleren Adrien Rabiot om en aftale, der sender ham til Madrid fra sommer. Franskmanden har kontraktudløb til sommer og er raget uklar med sin arbejdsgiver, hvorfor han ikke har spillet i hele 2019.

Aftalen mellem Real Madrid og Adrien Rabiot mangler angiveligt bare en underskrift.

Real Madrid har allerede hentet 21-årige Militao og 18-årige Rodrygo frem mod den kommende sæson, og Adrien Rabiot kan altså dermed blive den tredje nye spiller i den spanske hovedstad.

I Paris Saint-Germain bliver Adrien Rabiot angiveligt afløst af Manchester Uniteds Ander Herrera, og det kan blive startskuddet til en spændende transfer-kabale.

