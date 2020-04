Redder liv under coronakrise: Fodbold må vente

Tusindvis af fodboldspillere og -trænere trasker rundt derhjemme og forsøger at få tiden til at gå. Mens sporten er i bero, har de ikke meget arbejde at se til. Men i hvert fald én af fodboldens normalt centrale skikkelser har ikke svært ved at finde indholdt i tilværelsen i øjeblikket.

Svein Oddvar Moen er kendt som dommer i Norges bedste række og i europæiske turneringer, men i sit civile job er han ambulancefører. Det betyder, at han har ekstra travlt i disse uger.

Han fortæller i et interview med norske VG, at ambulancefolkene er nødt til at tage ekstra forholdsregler, når de kommer ud til patienter. De arbejder ud fra devisen, at folk er smittede med coronavirus, indtil det modsatte er bevist. På den måde minimerer de risikoen for selv at blive smittet.

Hans arbejde er med andre ord et vigtigt et af slagsen, og der er ikke meget plads til at spekulere på, hvornår han kan vende tilbage med fløjten i munden.

- Fodbold betyder meget for folk, men i denne sammenhæng bliver fodbold meget småt. Jeg er hjemsendt af NFF (det norske fodboldforbund, red.), men det er uvæsentligt at snakke om. Fodbold må vente, og nu er al fokus på ambulancen, siger Svein Oddvar Moen til VG.

Den norske liga ligger ligesom de fleste andre i dvale i øjeblikket. 2020-sæsonen nåede aldrig at komme i gang, før coronavirussen satte en stopper for den.

I Norge er lige under 7.000 bekræftet smittet med virussen. 161 er døde. I Danmark er cirka dobbelt så mange døde.

