Reddet af gongongen i skandale-sag

Franz Beckenbauer slipper for at skulle i retten i forbindelse med en sag om mulig bestikkelse.

I 2016 konkluderede en undersøgelse lavet af Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) ellers, at det tyske fodboldikon sammen med to andre havde brudt forbundets regler om bestikkelse og korruption i forbindelse med tildelingen af VM-slutrunden i 2006, som endte i netop Tyskland.

Men sagen er forældet og bliver derfor lukket, lyder det nu fra FIFAs etiske komité. Det skriver Reuters.

Anklagerne mod Beckenbauer udløb i 2012, mens anklagerne mod tidligere præsident i Det Tyske Fodboldforbund (DFB) Theo Zwanziger og Horst Schmidt, tidligere generalsekretær i DFB - de to andre involverede i sagen - udløb i 2015, lyder det.

I 2014 blev Beckenbauer af FIFA tildelt 90 dages udelukkelse fra alle fodboldrelaterede aktiviteter, fordi han var involveret i en sag om mulig bestikkelse af FIFA-folk i forbindelse med valget af Rusland og Qatar som værter for VM-slutrunderne i henholdsvis 2018 og 2022.

Udelukkelsen blev senere droppet, efter at Beckenbauer appellerede beslutningen og indvilgede i at bidrage til undersøgelsen af sagen.

To år senere fik han dog en advarsel og en bøde for ikke at samarbejde tilstrækkeligt i samme sag.

