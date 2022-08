Rejsefeber: Disse landsholdsstjerner skal videre!

Kasper Schmeichel er i færd med at pakke de korte bukser og smide regntøjet ud, da et skifte fra Leicester til Nice er kraftigt under opsejling.

Dermed kommer den danske landsholdskeeper formentlig til at gå i fodsporene på Christian Eriksen (Manchester United), Andreas Christensen (Barcelona), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds) og Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), der alle har fundet nye arbejdsgivere denne sommer.

Men det slutter på ingen måde her. Der er stadig en god håndfuld af Kasper Hjulmands foretrukne, der vil gøre klogt i at skifte til nye adresser, inden august bliver til september.

Ekstra Bladet giver dig her et overblik.

Kasper Schmeichel

Kasper Schmeichel vil altid være en legende i Leicester, men chancen for at prøve noget nyt på et sportsligt højt niveau er her og nu. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Efter at have vundet Premier League og FA Cuppen med Leicester, blev der for første gang for alvor stillet spørgsmål ved Kasper Schmeichels præstationer i Premier League i den seneste sæson.

35-årige Kasper Schmeichel har spillet 478 førsteholdskampe for Leicester City og har aldrig spillet uden for Englands grænser. Derfor er tiden inde til et nyt kapitel for målmanden.

Kasper Schmeichel forventes at underskrive en treårig kontrakt med Nice ved den franske riviera.

Martin Braithwaite

Martin Braithwaite har med al sandsynlighed løbet sine sidste meter for Barcelona. Spørgsmålet er, hvad han nu vi med karrieren. Foto: Siu Wu/Ritzau Scanpix

Drømmen i Catalonien lakker mod enden for Martin Braithwaite, der efterhånden ikke kan blive mere uønsket. Det skulle da lige være, hvis Joan Laporta placerer en fod i bagdelen af Braithwaite og selv sparker ham på porten.

Dermed kommer 31-årige Braithwaite til at stå over for en skillevej. Vælger hurtigløberen et økonomisk lukrativt tilbud? Eller vil han igen forsøge at gøre sig gældende på et europæisk hold på højt niveau og komme med til VM?

I internationale medier kan man læse om, at Braithwaite har fået tilbud fra Al Nassr og Al Shabab i Saudi-Arabien og samtidig skulle danskeren være på listen i La Liga-klubber som Getafe, Rayo Vallecano og Celta Vigo.

Valget er Braithwaites - altså hvis ikke, han vælger at 'rådne op' med Barcelonas klublogo på træningstøjet.

Mikkel Damsgaard

Mikkel Damsgaard skuler efter en ny klub. Foto: Lars Poulsen

Fremtiden så lys ud for Mikkel Damsgaard i Sampdoria. Særligt efter et imponerende EM.

Men udviklingen går stærkt i fodbold, og Damsgaard missede det meste af sidste sæson med en skade, og derudover skal han fremover tage gigtmedicin for at holde sin skade i skak. Det har fået Sampdoria til at tvivle på danskeren.

Heldigvis for den teknisk begavede offensiv-spillere, så stoler Thomas Frank og co. i Brentford på, at man kan få genrejst Dams' karriere i Premier League.

Det trækker nu for alvor op til, at Damgaard skal træde i Christian Eriksens fodspor og være det kreative input for Premier League-klubben, der vil betale omkring 150 millioner danske kroner for midtbanestjernen.

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg kan ikke holde til at ryge på bænken i Nice, hvis han vil beholde sin landsholdsplad. Foto: Finn Frandsen

Mens Kasper Schmeichel forventes at tjekke ind i Nice om få dage, så kan Kasper Dolberg til gengæld tjekke ud.

Den danske landsholdsangriber kommer fra en skuffende sæson i Frankrig, hvor det kun blev til seks mål.

Den blonde bomber spillede for det meste ved siden af angrebskollegaen Andy Delort i en 4-4-2-formation, men med Lucien Favres indtog i Nice, så ligner det et formationsskifte til 4-3-3. Dermed kan der blive noget længere til spilletid for Kasper Dolberg i næste sæson.

Tyrkiske og britiske medier har berettet om interesse fra Galatasaray og Brentford. Dolberg har to år tilbage af sin aftale i Nice.

Daniel Wass

Brøndby-fansene drømmer og drømmer, men Daniel Wass øjner muligheden i Madrid. Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix

Det lignede et drømmeskifte for Daniel Wass, da han tog et skridt op og skiftede til Atlético Madrid. Men allerede i sin debut fik Wass kærligheden at føle fra cheftræner Diego Simeone, og siden da har den offensive back kæmpet med en skade.

Derudover har meldingerne været fra den spanske storklub, at Wass på ingen måde var først i køen til spilletid denne sæson.

Et romantisk skifte til Brøndby har været nævnt flere gange, og ih, hvor de drømmer på Vestegnen. Men stabilt med spilletid i træningskampene i denne pre season har givet et glimt af håb for Wass, der skal bruge de næste uger på at læse alle de indikationer hos Diego Simeone, som han kan.

Ellers står Carsten V. Jensen og resten af de blå-gule i Brøndby stensikkert klar med åbne arme.

Jannik Vestergaard

Jannik Vestergaard tror på, han kan kæmpe sig tilbage i Leicester. Folydender fra klubben går anderledes. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Leicester jagtede Jannik Vestergaard gennem mere end ét år, men kærligheden rustede i sidste sæson.

Det danske forsvarsfyrtårn røg helt ud i kulden de sidste to måneder af sæsonen i Leicester, hvor han slet ikke spillede.

Vestergaard fik blot spilletid i to Premier League kampe i 2022. Dertil kommer tre kampe i Conference League og en enkelt i FA Cuppen. Han har ikke spillet klubfodbold siden 17. marts.

Landsholdsforsvareren har udtalt, han vil tage kampen op i Premier League-klubben, men meldingerne fra Leicester er, at man vil af med Vestergaard, der ifølge britiske medier koster godt 100 mio. kr.

Den pris ville danskerkolonien Brentford ikke betale, og derfor er Fulham nu varmeste bejler til Vestergaard.

Joakim Mæhle

Joakim Mæhle som vi kender ham bedst, men i Atalanta går det knap så stærkt. Foto: Jens Dresling

Joakim Mæhle fortsætter med at brage igennem på landsholdet, mens Gian Piero Gasperini i Atalanta har noget sværere ved at se kvaliteterne hos den målfarlige back.

Lokalavisen Corriere di Bergamo skrev tidligere på sommeren, at Atalanta arbejder på at komme af med Joakim Mæhle, der langt fra var i idealopstillingen i Serie A-klubben sidste sæson.

West Ham og andre Premier League-klubber har udvist interesse i Mæhle, der dog ikke har længere vej til førsteholdet i Bergamo end at han kan blive og tage kampen op.

Joakim Mæhle har siden skiftet fra Genk for halvandet år siden spillet 60 kampe for Atalanta med tre mål og fire assists til følge.

Til sammenligning står nordjyden noteret for ni kasser i 29 landskampe for Danmark.