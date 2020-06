Ren krig: Sagsøger fodboldfrue for otte mio.

Rebekah Vardy mener, at hun er blevet krænket af Coleen Rooney, og derfor vil hun nu sagsøge hende for millioner

Krigen mellem de to fodboldfruer Rebekah Vardy og Coleen Rooney vil ingen ende tage. Nu vil førstnævnte sagsøge Coleen Rooney for et større millionbeløb.

Det skriver The Telegraph og flere engelske medier.

Og det er ikke ligefrem et lille beløb, der er tale om. For ifølge The Telegraph vil Rebekah Vardy sagsøge Coleen Rooney for en million pund, hvilket i danske kroner svarer til omkring 8,2 millioner kroner. Hun føler nemlig, at hun er blevet krænket af sagens omfang og omtale i medierne.

Tidligere har de engelske medier allerede kunnet berette, at Rebekah Vardy havde hyret juridiske rådgivere i sagen, da hun ikke mener, at beskyldningerne mod hende fra Coleen Rooney er retsvisende.

De to fodboldfruers had til hinanden startede på det sociale medie Instagram tilbage i oktober sidste år. Her blev Rebekah Vardy beskyldt af Coleen Rooney for at have lækket private oplysninger om sidstnævnte til pressen. Her delte Coleen Rooney på sine konti på de sociale medier et opslag om en masse private informationer, der var blevet lækket til avisen The Sun.

'I et par år nu har nogen, jeg har stolet på til at følge min personlige Instagram-konto, kontinuerligt informeret The Sun om mine private opslag og stories. Der er givet så meget information til dem om mig, mine venner og familie - alt sammen uden min viden eller tilladelse,' skrev Coleen Rooney i oktober sidste år på sin Instagram.

Vardy nægter sig dog fortsat skyldig i sagen, og derfor kan sagen nu få et retsligt tvist.

Tilbage i 2018 ved VM så det ellers ud til, at Rebekah Vardy og Coleen Rooney var gode veninder, da de sammen på tribunen heppede på deres mænd. Foto: Splashnews/Ritzau Scanpix

Rebekah Vardy var efterfølgende ude i medierne og fortælle, at hun var blevet lagt for had af hele verden. Blandt andet fortalte hun til Daily Mail, at hun havde modtaget dødstrusler.

- I løbet af de sidste 24 timer har det hele bare ekskaleret. Jeg havde ellers ikke tænkt mig at sige noget, men det er blevet så ekstremt. Jeg er blevet fortalt, at jeg skulle dø, at mine børn skulle dø, og at mit ufødte barn skulle dø. Det er uacceptabelt for enhver. Hvis jeg ikke siger noget, så vil hele verden stadig tro, at det var mig, der gjorde det, og så vil tilsviningerne fortsætte, udtalte hun sidste år til Daily Mail.

Samtidig har Rebekah Vardy tidligere på året været ude og fortælle, at hun forlanger en offentlig undskyldning fra Coleen Rooney. Ifølge Daily Mail ville Vardy ikke give sig, før hun havde fået en undskyldning.

Ifølge The Sun blev der indgivet retspapirer 12. juni, og dermed kan sagen i sidste ende få et grimt efterspil i form af en tur i retten.

