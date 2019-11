Rent mareridt: Dansk spiller med fem skader på fire måneder

Det er ikke gået som ønsket for Uffe Bech i Panathinaikos, siden han skiftede til den græske klub i sommer.

Opholdet i Grækenland har nemlig været en lang skadespause hidtil.

Det er blot blevet til tre kampe i denne sæson for den danske offensivspiller, der ifølge det græske medie Trifilara har haft hele fem forskellige skader på knap fire måneder.

I løbet af de første måneder i klubben døjede han med en forstuvet ankel, en lårskade og senebetændelse. Og da han i slutningen af oktober gjorde comeback mod Larisa i den græske liga, blev han igen skadet, da han pådrog sig et brud.

Bech skulle så efter planen være vendt tilbage til kampen mod AEK Athen i den forgangne weekend, men efter en kollision med en holdkammerat til træning i sidste uge måtte han igen sidde over.

Skader er ikke noget nyt for Uffe Bech. I sin tid i tysk fodbold, hvor han spillede for Hannover 96 og Greuther Fürth, døjede han også med en lang række skader. Også da han i efteråret 2018 var udlejet til Brøndby IF, blev han ramt af en skade.

26-årige Uffe Bech skrev under på en treårig aftale med Panathinaikos.

