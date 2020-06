Reservespiller rigere end Ronaldo og Messi

Navnet Faiq Bolkiah vil nok ikke få mange klokker til at ringe, men han er ikke desto mindre den rigeste aktive fodboldspiller i verden.

Selv Lionel Messi og Cristiano Ronaldo kan ikke hamle op med Bolkiah, der er på U23-holdet i engelske Leicester. Det skriver blandt andre Sportskeeda.

Det lyder helt absurd, og det er heller ikke hverken evnerne på grønsværen eller de sociale medier, der er de store indtægtsgrundlag for den 22-årige mand fra Brunei.

Han er nemlig nevø til sultanen i Brunei, Hassanal Bolkiah, som er en af de mest velhavende personer i verden.

Og det er naturligvis også den eneste grund til, at der er nogen bare i nærheden af Messi og Ronaldo, der til sammen har skovlet 11 Ballon d'Or-titler til sig, på den nye liste over fosdboldens rigeste.

Ser man på resten af top ti, så er Zlatan Ibrahimovic og Neymar tættest på Ronaldo og Messi, som dog er god for det dobbelte af de to.

Herunder kan du se top 10 over de rigeste aktive fodboldspillere. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

Top 10: Rigeste aktive fodboldspillere og deres formuer: 1. Faiq Bolkiah, Leicester U23 (132 milliarder kroner) 2. Cristiano Ronaldo, Juventus (3 milliarder kroner) 3. Lionel Messi, FC Barcelona (2,6 milliarder kroner) 4. Zlatan Ibrahimovic, AC Milan (1,25 milliarder kroner) 5. Neymar, Paris Saint Germain (1,22 milliarder kroner) 6. Wayne Rooney, Derby County (1,05 milliarder kroner) 7. Gareth Bale, Real Madrid (826 millioner kroner) 8. Andrés Iniesta, Vissel Kobe (793 millioner kroner) 9. Eden Hazard, Real Madrid (660 millioner kroner) 10. Paul Pogba, Manchester United (561 millioner kroner) Vis mere Luk

De to giganter må begge se sig klart slået af en decideret ukendt spiller. Til gengæld har de begge langt ned til nummer 4. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Verdens dyreste

Tager man et kig endnu længere ned på listen, finder man i alt fire spillere, som har en ting til fælles: De var alle det dyreste indkøb i historien, da de blev hentet ind til deres respektive klubber.

Det gælder Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Paul Pogba og Neymar, som med sit prisskilt på omtrent 1,6 milliarder kroner står som den dyrest købte stiller til dato.

For nylig kom det frem, at Ronaldo er blot tredje sportsperson til at ramme en indtjening på en milliard dollars, svarende til 6,6 milliarder kroner, efter Tiger Woods og Floyd Mayweather præsterede det samme. Det tal kan nemt nå at stige for Ronaldo, som har kontrakt med Juventus til 2022, ligesom Messi heller ikke er langt fra milliarden som den femtemest indtjenende sportsudøver.

Også i tabellerne er Ronaldo og Messi foran de store konkurrenter, mens top-ligaerne så småt er ved at starte op igen efter godt tre måneders pause på grund af coronavirussen.

