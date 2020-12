Retten holder fast: Ni års fængsel for massevoldtægt

En appeldomstol i Milano har torsdag stadfæstet de ni års fængsel, som Robinho blev idømt for at have deltaget i en massevoldtægt af en albansk kvinde i 2013.

Det skriver det store brasilianske medie Globo.

Robinho blev dømt for voldtægten i 2017, men den tidligere Manchester City-, Real Madrid- og AC Milan-spiller appellerede dommen - uden at få medhold.

Sagen slutter dog ikke her.

Ifølge det brasilianske medie vil både Robinho og hans ven Ricardo Falcos advokater tage sagen til Milanos svar på højesteret i håb om at blive frikendt.

Ifølge reglerne kan man kræves fængslet efter at være dømt i anden instans i Italien, men da Robinho er bosat i Brasilien, og der ikke er nogen udleveringsaftale mellem landene, er det næppe sandsynligt, at den fallerede stjerne kommer bag tremmer frem til den endelige afgørelse.

For få måneder siden kostede voldtægtssagen Robinho jobbet i Santos efter blot en uge på grund af pres fra fans og sponsorer. Det kan du læse mere om nedenfor.

Svarer igen på fyring: - Desværre er der feminister

Voldtægt koster: Færdig efter en uge

Nægter sig skyldig

Massevoldtægten fandt sted på et diskotek i Milano i januar 2013, da Robinho fortsat var et stort navn i storklubben AC Milan.

Ifølge anklagerne var der yderligere fire mænd involveret, men fordi de forlod Italien i forbindelse med efterforskningen, køres deres sag uafhængigt af Robinhos og vennen Ricardo Falcos.

Robinho har hele tiden nægtet sig skyldig i overgreb og fastholdt, at kvinden selv indvilgede. Hun har omvendt hævdet, at hun ikke var i stand til hverken at tale eller stå op på det pågældende tidspunkt.

Hun har undervejs erkendt, at hun kun husker brudstykker af aftenen, men holder samtidig fast i, at hun husker, at Robinho var med til overgrebet.

Ifølge Globo er det særligt én telefonsamtale mellem Robinho og Ricardo Falco, som bærer bevisbyrden i sagen. Her skulle de to på en optaget samtale have givet udtryk for, at de godt var klar over, hvilken tilstand kvinden befandt sig i.

Robinho nåede 100 landskampe og 28 mål for Brasilien. Efter ophold i Real Madrid, Manchester City og AC Milan bød karrieren på ophold i blandt andet Kina, Tyrkiet og hjemme i Brasilien.

