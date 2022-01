Revser journalister: - Respektløst

Arsenal-legenden Ian Wright raser og mener ikke, at den afrikanske fodboldturnering bliver respekteret. Ligeledes slår han fast, at AFCON omtales negativt af medierne og er præget af racisme

- Er der nogensinde en turnering, der er blevet behandlet mere respektløst end Africa Cup of Nations?

Sådan lyder ordene fra den tidligere engelske målmager Ian Wright, der raser over omtalen af den afrikanske turnering.

I en Instagram-video på knap to minutter revser den tidligere Arsenal-angriber medier og journalister for tale nedladende om AFCON.

- Dækningen er fuldstændig præget af racisme, slår den 58-årige englænder fast i videoen.

Derudover fortæller Arsenal-legenden stålfast, at det er en ære at spille for nationens farver.

- Der er ingen større ære end at repræsentere sit land.

Crystal Palace-cheftræner Patrick Vieira har også været ude med riven over mediedækningen, og til BBC Sport fortæller den tidligere senegalesisk-franske fodboldspiller, at turneringen fortjener mere respekt.

- Det er den største ære

Africa Cup of Nations sparkes i gang søndag 9. januar, hvor 24 nationer vil dyste om det afrikanske trofæ.

Flere Premier League- og europæiske stjerner vinker farvel til klubfodbold i en periode for at repræsentere de nationale farver.

Dog har turneringen vakt stor debat i de europæiske medier, da man ikke mener, at det er forsvarligt at spille turneringen på grund af den stigende coronasmitte.

Champions League-topscorer Sebastien Haller tørner til dagligt ud for Ajax. Inden længe skal han spille AFCON. Foto: Martin Meissner/AP Photo/Ritzau Scanpix

Ligeledes har de afrikanske stjerner været nødsaget til at træffe valget mellem klub og land, hvilket også har sparket gang i debatten.

Ajax-bomberen Sebastien Haller er en af de mange afrikanske spillere, der drager til AFCON i starten af januar.

- Selvfølgelig vil jeg rejse for at repræsentere Elfenbenskysten. Det er den største ære, siger han til den hollandske avis De Telegraaf.

Samtidig undrer ivorianeren sig over, om spørgsmålet om deltagelsen nogensinde var blevet rejst, hvis en europæisk spiller skulle til EM.

Africa Cup of Nations slutter 6. februar, hvor de deltagende afrikanere kan vende hjem til deres klubber.

