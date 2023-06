Risikerer fem års fængsel

Den kroatiske landsholdskaptajn Luka Modric er igen blevet tiltalt for at afgive falsk vidneforklaring.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og AP.

Sammen med den tidligere landsholdsspiller Dejan Lovren mener den kroatiske anklager at have beviser for, at Modric og Lovren talte usandt, da de i 2017 var indkaldt som vidner i en retssag.

Modric og Lovren skulle forklare detaljer omkring deres klubskifter fra Dinamo Zagreb til henholdsvis Tottenham i 2008 og Lyon i 2010.

Den tidligere Dinamo Zagreb-leder Zdravko Mamic hævder, at han i de to spilleres ungdomsår indgik 'personlige kontrakter' med Modric og Lovren, hvilket betød, at de skulle dele deres indtjening med ham.

Zdravko Mamic fortalte i maj, at de to spillere hævede kontanter til ham, og at der aldrig blev betalt skat af pengene.

Luka Modric skiftede i 2008 fra Dinamo Zagreb i hjemlandet til Tottenham i England. Det er forklaringer i retten omkring dette klubskifte, som den kroatiske anklager mener er usande. (Arkivfoto). Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Et år efter Luka Modric og Dejan Lovren havde afgivet vidneforklaring i retten, blev de tiltalt for falsk vidneforklaring. Tiltalerne blev senere frafaldet på grund af manglende beviser.

Ifølge AP mener den kroatiske anklager nu, at der er bevis for, at spillernes vidneforklaringer var usande.

Hovedskurken i sagen, den tidligere Dinamo Zagreb-leder Zdravko Mamic, er blevet dømt for korruption. Blandt andet for at have tjent personligt på spillersalg.

Han er blevet idømt seks et halvt års fængsel for underslæb, der både har kostet Dinamo Zagreb og den kroatiske stat store millionbeløb.

Foreløbig har Zdravko Mamic undgået indespærring, da han nåede at flygte til nabolandet Bosnien, før dommen blev afsagt.

Straframmen for falsk vidneforklaring i Kroatien er på mellem et halvt år og fem års fængsel, skriver AP og AFP.

37-årige Luka Modric spiller i Real Madrid, mens Dejan Lovren for anden gang i karrieren repræsenterer Lyon.