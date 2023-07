Riyad Mahrez skifter også til saudiarabisk fodbold

Riyad Mahrez er den seneste store profil til at skifte til saudiarabisk fodbold.

Fredag bekræfter Manchester City, at klubben har solgt den 32-årige algerier til Al-Ahli SFC i Saudi-Arabien. Mahrez havde egentlig kontrakt to år længere.

Gennem hele sommeren har kantspilleren, der er opvokset i Frankrig, været rygtet til den pengestærke og oprustende fodboldliga.

I Al-Ahli skal han være holdkammerat med flere tidligere Premier League-profiler.

Angriberen Roberto Firmino og målmanden Edouard Mendy er tidligere på sommeren skiftet til klubben.

Mahrez nåede at spille fem år for Manchester City. Han scorede 78 mål og lavede 59 måloplæg i 236 kampe for Josep Guardiolas mandskab. I juni var Mahrez med til at vinde Champions League-titlen.

Inden tiden i City fik han sit internationale gennembrud i Leicester City, som han højst overraskende var med til at gøre til engelsk mester i 2015/16-sæsonen.