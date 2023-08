Rødglødende Cristiano Ronaldo: Skubber fan

Tirsdag aften var Cristiano Ronaldo alt andet end tilfreds i Saudi-Arabien.

Og det var, til trods for at Al-Nassr besejrede Shabab Al-Ahli Dubai med cifrene 4-2.

Superstjernen fra Portugal var helt konkret utilfreds med dommerens præstation undervejs i opgøret.

Den tidligere Manchester United- og Real Madrid-angriber mente flere gange, at Al-Nassr burde have fået et straffespark, men manden med fløjten havde en anden holdning.

Foto: Yazid al-Duwihi/Ritzau Scanpix

På et tidspunkt kogte det over for Cristiano Ronaldo, som råbte 'vågn op' op i hovedet på dommeren.

Sådan lyder det fra flere internationale medier, blandt andre Daily Mail.

Men Cristiano Ronaldo var langtfra færdig med at være rødglødende af raseri.

Det var portugiseren ligeledes, da han stormede fra grønsværen.

Her forsøgte en fan at tage en selfie med den levende fodboldlegende, men den idé var målmaskinen ikke med på.

Derfor sendte Cristiano Ronaldo en hånd i brystet på tilhængeren og skubbede ham væk, inden han fortsatte mod omklædningsrummet.

Du kan se den meget omtalte episode herunder:

Det lykkedes ikke den tidligere Champions League-vinder at komme på måltavlen torsdag, men han blev noteret for en assist undervejs.