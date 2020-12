Rørende gestus

Fodboldspillere fra de helt høje hylder har adskillige millioner på kontoen, og det giver dem mulighed for at leve et liv i luksus.

Det giver dem samtidig mulighed for at hjælpe andre, der ikke er lige så godt stillet.

Den mulighed har den tidligere Liverpool-stjerne Dejan Lovren benyttet sig af.

Han har således valgt at sponsere et hotelophold for 16 familier, der mistede deres hjem under et jordskælv i den kroatiske by Petrinja, som ligger 46 kilometer sydøst for hovedstaden Zagreb. Det har han skrevet på Instagram.

Dejan Lovren ejer et hotel på øen Pag i Kroatien, og det er her, han lader jordskælvsofrene bo kvit og frit, mens deres eget hjem er i ruiner.

Jordskælvet, der ramte Kroatien tirsdag, har foreløbig kostet 12 mennesker livet - herunder en 12-årig pige. Jordskælvet blev målt til 6,3 på Richterskalaen.

Dejan Lovren er en stor stjerne i kroatisk fodbold, og han spillede fast under VM i 2018, hvor Kroatien nåede hele vejen til finalen, men tabte til Frankrig i den afgørende kamp om pokalen. Han har blandt andet vundet Champions League og det engelske mesterskab med Liverpool.

Den 31-årige forsvarsspiller skiftede i sommer fra Liverpool til Zenit Skt. Petersborg.

