Rørende scener: Her ankommer kisten

Den 31-årige fodboldspiller Christian Atsu mistede livet under jordskælvene i Tyrkiet, søndag vendte liget af den afdøde fodboldspiller hjem til en heltemodtagelse i hjemlandet Ghana

Christian Atsus lig ankom søndag aften til Ghana. Den tidligere Chelsea og Newcastle-spiller døde under jordskælvet i Tyrkiet og blev først fundet efter 12 dage

Tårerne flød hos mange af de fremmødte mennesker, der var taget ud for at se Christian Atsus lig ankomme til Ghana.

Den ghanesiske fodboldstjerne blev fanget under murbrokkerne i sit hjem i Tyrkiet, og blev først efter 12 dage fundet livløs.

Søndag aften ankom kisten med Atsus lig så til Ghana.

Ghanesiske soldater bar kisten fra flyet over i en rustvogn, mens et fremmødt publikum så til, da en præst og flere højtstående politikere fra landet holdt taler.

Atsu, der kun blev 31 år, spillede i den tyrkiske klub Hatayspor, men var i mange år en profil i Premier League, hvor han tørnede ud for både Chelsea, Everton, Bournemouth og Newcastle.

Den ghanesiske kantspiller nåede at spille 80 kampe i Premier League samt 60 landskampe for det ghanesiske landshold.

Der blev i weekenden holdt et minuts stilhed på St. James Park til minde for Atsu. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Forskellige meldinger

Der var stor forvirring om hvorvidt Christian Atsu var i live, efter hans klub i første omgang meldte ud, at spilleren var blevet fundet i live.

Det var dog ikke sandt, og efterfølgende stod det klart, at ingen vidste, hvor Christian Atsu var, og chancen for at finde ham i live blev mindre og mindre.

Lørdag morgen skrev ghaneserens agent, at man havde fundet Atsus livløse krop under murbrokkerne ved sit hjem, og frygten var nu en realitet.

Der er på nuværende tidspunkt meldt om 44.000 døde i Tyrkiet og Syren efter jordskælvene.