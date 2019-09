Rørt landsholdsspiller: Så overrasket at jeg forkrampede

Han forlængede sin aftale i starten af sommeren, men ellers er det ikke meget, man har set eller hørt til den 28-årige angriber Nicolai Jørgensen fra Feyenoord.

Det er der dog en årsag til, for den tidligere FC København-angriber har været skadet.

I det hele taget har de seneste par år været plaget af skader og manglende rytme for den 28-årige dansker, der af samme årsag heller ikke helt har kunnet finde sine fødder på landsholdet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nicolai Jørgensen glæder sig over at være sin skade kvit. Foto: AP.

Nu håber Nicolai Jørgensen dog på at kunne se frem - søndag var han tilbage for Feyenoord, og det var han til klapsalver fra fansene i Rotterdam. En oplevelse, der gjorde indtryk på Nicolai Jørgensen.

- Det var allerede specielt for mig, fordi jeg var ude så længe. Så drømmer man om øjeblikket, hvor man igen kan komme ind på holdet og ind på stadion. Jeg regnede måske med at få fem minutter til sidst i kampen, men træneren råbte ret hurtigt 'hey, Nico...'.

- Så vidste jeg næsten ikke, hvad der foregik i mig. Jeg følte så meget varme og så stor påskønnelse fra fansene. Det var en utrolig oplevelse, og gjorde mig meget følelsesladet. Det krøb under huden på mig, siger den danske skarpretter til De Telegraaf og forklarer:

- Ærlig talt blev jeg så overrasket, at jeg forkrampede. Jeg har spillet ved VM, jeg har vundet titler her, jeg har været topscorer og prøvet lidt af hvert i min karriere. Jeg har trænet meget hårdt de sidste tre uger - ofte to gange om dagen - og så er man klar til visse momenter, men man har ikke spillet kampe.

- Det er så det, der kommer nu. Jeg skal bruge en uge eller tre på at finde rytmen, for jeg er ikke på deres (holdkammeraternes, red.) niveau. Jeg var nødt til at lave en seks ugers sæsonforberedelse på tre uger.

Nicolai Jørgensens klub endte med at vinde opgøret over ADO Den Haag med 3-2. Klubbne var foran 3-0, da Jørgensen efter lidt mere end en times spil kom på banen, men to selvmål var ved at spolere danskerens comeback.

Der er forholdsvis store forventninger til Nicolai Jørgensen, for han ventes at være det ubetingede førstevalg i Feyenoords angreb.

Jørgensens sidste klubkamp var i maj, hvor han scorede to gange mod Fortuna Sittard.

Tager Nice med storm: Holdkammeraterne elsker Dolberg

Tidlig fyring chokerer og skuffer John Lammers

Se også: Overraskede alle med hemmelighed: - Det er som en drøm

Kæmper om 1,2 milliard: Her er Superligaens store tv-aftale