Ronaldo afliver Messi-rivalisering: - Den er ovre

Cristiano Ronaldo ser ikke, at der på noget tidspunkt har været ondt blod mellem ham og hans direkte konkurrent igennem mange år, Lionel Messi, tværtimod har han nydt at have Messi at måle sig op imod

Siden Cristiano Ronaldo og Lionel Messi begyndte at blomstre op for henholdsvis Manchester United og Barcelona.

Har der været en religiøs sammenslutning til de to spilleres genialiteter på en fodboldbane.

Og efter Ronaldo i 2009 røg til Real Madrid var der ikke længere tvivl.

Enten er du Team Ronaldo eller også er du Team Messi. En rivalisering, der har varet godt og vel 15 år, som nu er ved at nå sin ende, da de to verdensstjerners tilværelse på fodboldbanen er ved at nå sin ende.

På et pressemøde forud for Portugals EM-kvalifikationskampe mod Slovakiet og Luxembourg blev den nu 38-årige portugisiske landsholdsanfører, Ronaldo, spurgt ind til, om der var ondt blod mellem de to diskutabelt bedste fodboldspillere nogensinde.

El Clasico-opgøret var i mange år komprimeret til et 'hvem er bedst af Ronaldo og Messi'-opgør. Foto: Bagu Blanco

Og her var svaret klart:

- Had? Sådan ser jeg det ikke, rivaliseringen er ovre. Det var en god og sund rivaliseringen, som tilskuere har nydt til fulde.

- Hvis du kan lide Cristiano Ronaldo, er det ikke nødvendigt at hade Messi eller omvendt for den sags skyld.

- Vi har ændret fodboldhistorien og bliver fortsat ved med at gøre det.

Portugal topper gruppe j med maksimum point og slog senest Slovakiet med en snæver 1-0-sejr.