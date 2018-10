Ronaldo anklaget for voldtægt: Her er detaljen, som kan få ham frikendt

Megastjernen Cristiano Ronaldo kan blive frikendt, hvis det kommer frem, at beviset mod ham stammer fra et ulovligt hackerangreb

Alt imens Cristiano Ronaldo forsøger at finde tilbage til fordums styrke i Torino, kører voldtægtssagen mod ham for fuldt blus uden for kridtstregerne.

Den femdobbelte Ballon d'Or-vinder er anklaget for tilbage i 2009 at have voldtaget den i dag 34-årige Kathryn Mayorga på et hotelværelse i Las Vegas.

Ronaldo nægter sig skyldig i den voldsomme anklage og skulle sammen med sine advokater angiveligt planlægge et søgsmål mod det tyske medie Der Spiegel, som for et par uger siden bragte historien.

Cristiano Ronaldo kan angiveligt ånde lettet op, hvis det lykkedes hans agent og advokat at bevise, at Football Leaks har anvendt en ulovlig metode i fremskaffelsen af bevis. Foto: Antonio Calanni / AP

Mediet fortalte, at Mayorga gentagne gange skulle have nægtet Ronaldo sex, men at portugiseren pressede på, gennemførte akten og skulle efterfølgende have betalt kvinden tæt på to millioner kroner for at tie.

- Han (Ronaldo, red.) gik ned på knæ og sagde: '99 procent af mig er en god fyr, men jeg ved ikke, hvad det er med den sidste procent', fortalte Mayorga til mediet.

Ulovligt bevis

Hvis alt står til troende, skal Ronaldo forklare sin side af historien overfor politiet i Las Vegas, men allerede nu skal der ifølge portugisiske Sabado foreligge en detalje, som kan få ham frikendt.

Holdet af stjernens advokater har nemlig fundet frem til, at beviset, som Der Spiegel bragte historien ud fra, var et dokument, som var blevet fremskaffet via et ulovligt hackerangreb af whistleblower-platformen Football Leaks.

I USA er det sådan, at ulovligt fremskaffet beviser ikke er gældende i retssystemet, hvilket ifølge Sabado kan være Ronaldos redning.

- Vi har ikke hacket nogen eller noget. Anklagerne er latterlige. Vi har flere kilder, der giver os information. Vi har et stort netværk, skriver Football Leaks i et svar ifølge Der Spiegel.

Det udlægning køber Ronaldo-lejren dog ikke, hvorfor hans agent, Jorge Mendes, samt advokat Carlos Osório de Castro lige nu arbejder på at bevise, at dokumentet stammer fra et ulovligt hackerangreb.

