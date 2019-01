Ronaldo om voldtægtsanklage: - Sandheden vil snart komme ud

Superstjernen afviser den grimme anklage, der var den eneste plet på en 2018-sæson, som han kalder for karrierens bedste

Cristiano Ronaldo kalder 2018 for 'det bedste år i min karriere' i et stort interview med det portugisiske medie, Record.

Men en ting kunne han i den grad godt have været foruden, nemlig den anklage om voldtægt, som blev rejst imod ham for en episode på et hotelværelse i Las Vegas tilbage i 2009 af den i dag 34-årige Kathryn Mayorga.

- Anklagerne er både modstridende og smertefulde for min familie, men min samvittighed er ren, og jeg forholder mig rolig. Sandheden vil snart komme ud, siger Cristiano Ronaldo, der angiveligt har bedt sine advokater anlægge et søgsmål mod det tyske medie Der Spiegel, som bragte historien.

På den sportslige front ser portugiseren til gengæld tilbage på et år, hvor han for tredje år i træk vandt Champions League med Real Madrid, før han i sommer skiftede til Juventus.

Til gengæld måtte han se sig distanceret af Luka Modric i kampen om Ballon D’Or.

- Jeg arbejder ikke efter at slå rekorder men for klubbens bedste, siger han.



Ronaldo, der her er i duel med Valencias Daniel Wass, føler sig godt tilpas i Juventus-trøjen.Foto: Ritzau Scanpix

- 2018 var det bedste år i min karriere. I Serie A dækker de mig lige så tæt, som de gjorde i Spanien, men der er mindre plads, fordi alle hold har så fremragende et forsvar.

Han kunne dog ikke være landet bedre i en ny fodbold-liga, siger han.

- Alle i Torino har budt mig velkommen på en fantastisk måde. Vi har en rigtig god følelse i klubben.

- At vinde Champions League er en stor drøm, men vi må ikke blive besatte af den. Hold-trofæer tæller, og jeg arbejder hårdt efter at vinde dem.

Den 33-årige portugiser er stadig sulten og har ikke lagt planer for en fremtid uden støvler på.

- Jeg ved ikke, hvornår min karriere slutter, men jeg har det godt og har lyst til at fortsætte i mange år.

- Vil jeg tage hjem til Sporting Lissabon ligesom Nani? Man ved aldrig i fodbold, siger Cristiano Ronaldo, der forleden scorede sit ligamål nummer 14 for Juventus.

