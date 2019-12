Ronaldo overrasker: Det vil han lave efter karrieren

Cristiano Ronaldo er intet vårkid længere, og i en alder af 34 begynder tanker om det næste kapitel efter den aktive karriere at melde sig. På et pressemøde søndag løftede han sløret for nogle af dem

Spekulationerne om Cristiano Ronaldos fremtid er kommet i lige så mange variationer som målene fra hans fod det her efterår. Og dem laver han trods alt stadig en del af, selvom karrierens bedste år nok ligger bag ham.

På en konference i Dubai lørdag delte den evigt ærgerrige verdensstjerne nogle nye ambitioner for sin pension. Den 34-årige portugiser er normalt en mand, der gerne går gennem ild og vand for at nå sine mål, og tager han den indstilling med i sit otium kan vi nok godt forvente at se ham på det store lærred som førsteelsker eller måske sågår iført pistolbælte og cowboyhat.

For en filmkarriere kan meget vel blive næste skridt, røber den femdobbelte Ballon d'Or-vinder.

- Jeg håber på at leve 50 år mere for at lære nye ting og møde nye udfordringer og prøve at finde løsninger på dem. En af de ting, jeg har tænkt mig at udfordre mig selv i, er at spille skuespil i en filmproduktion, citerer Goal ham for at sige til de fremmødte, over for hvem han da også uddelte lidt lommefilosofi.

- Jeg anbefaler altid at lære alt, der er nyt. Det er det, jeg altid vil stræbe efter. Jeg forsøger altid at uddanne mig selv, fordi mine studier plejer at besvare de spørgsmål, der er i mine tanker, fortsatte han.

Håber på at blive ved til 40

I forhold til fodbolden kom han da også med nogle vage hentydninger til, at han stræber efter at leve op til sit tidligere postulat om at kunne fortsætte til ind i 40'erne. Men noget fast tidspunkt vil han endnu ikke sætte på det, og det kommer til at være kroppens begrænsninger og alderens trykken, der afgør momentet.

- For en del år siden lå spillealderen, til man var 30-32 år gammel. Men nu ser man folk på 40, som stadig er på banen. Det øjeblik, min krop ikke længere reagerer på den rigtige måde på banen, der er det det på tide at trække sig.

- Min succes på banen er resultatet af hårdt arbejde og en måde at leve på. Jeg arbejder kontinuerligt med at forbedre mine mentale og fysiske egenskaber. Jeg sigter efter at fortsætte mine studier, efter jeg har trukket mig fra fodbolden.

Det er da også uomtvisteligt, at rekordmålscoreren for Real Madrid og det portugisiske landshold om noget har haft som sit adelsmærke at være en overordentligt, dedikeret sportsmand, der har trænet den tand hårdere end alle andre og nok heller ikke har udsat sin krop for ret mange grønne Cecil.

Efter en stribe af undseelige præstationer i første halvdel af efterårssæsonen opstod diskussioner om, hvorvidt sportsmanden over dem alle trods alt begynder at mærke kroppens begrænsninger i sit 35. leveår.

Dem fik han hurtigt gjort til skamme, og tidligere i december nåede han med et dommedagsspring, der bragte hans pandebrask op i 260 centimers højde at heade sit tiende mål i sæsonens Serie A, mens verden tabte kæben.

Ronaldo jagter stadig et europæisk trofæ med sin tredje klub efter at have vundet Champions League fem gange i løbet af sin tid i Manchester United og særligt Real Madrid.

