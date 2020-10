Ronaldo smittet med coronavirus

Cristiano Ronaldo er blevet testet positiv for covid-19, oplyser det portugisiske fodboldforbund

Den 35-årige portugiser er blevet testet positiv for coronavirus.

Dermed går han glip af Portugals kamp i Nations League mod Sverige onsdag.

'Han har det godt og har ingen symptomer. Han isolerer sig nu,' skriver det portugisiske fodboldforbund tirsdag.

Mandag lagde Ronaldo et billede ud på sin Twitter-profil, der viser ham og de resterende spiller på det portugisiske hold, som er samlet rundt om et langt middagsbord.

Alligevel er ingen af de øvrige spillere i truppen testet positive for coronavirus.

'Efter den positive test gennemgik de resterende spillere nye tests tirsdag formiddag, alle med negativt resultat,' oplyser forbundet.

Alle på nær Ronaldo vil derfor fortsat deltage i tirsdagens træning og onsdagens kamp mod Sverige.

Flere testet positiv

Tidligere under landskampspausen er to af Ronaldos holdkammerater blevet testet positive for coronavirus. Det drejer sig om forsvarsspilleren José Fonte og målmanden Anthony Lopes.

De blev, ligesom Ronaldo, straks bedt om at isolere sig fra truppen.

Ronaldo har spillet to kampe for Portugal i løbet af den forgangne uge. Han var med søndag, da Portugal spillede uafgjort 0-0 mod Frankrig og var ligeledes med, da Portugal onsdag spillede en testkamp mod Spanien.

Til daglig spiller den portugisiske fodboldstjerne i den italienske Serie A for Juventus.

Katastrofe for Fuglsang: Ramt af sort uheld

Midtpunkt i kæmpe drama: - Det er uvirkeligt

Voldsomme billeder: OL-stjernes bror angrebet af politiet