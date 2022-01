Ronaldo-video set mere end 50 millioner gange

Ikke færre end 51 millioner visninger på YouTube.

Så mange gange er videoen altså nu blevet set, hvor den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo fortæller om en mulig gang aftensmad med sin argentinske rival Lionel Messi.

De verdensberømte fodboldspillere sad side om side i det fine tøj, da der skulle trækkes lod til Champions League i Monaco tilbage i 2019.

Ronaldo, der på daværende tidspunkt tørnede ud for italienske Juventus, jokede med, at han håbede, at de to stjerner en skønne dag kunne sidde ned og spise sammen.

- Selvfølgelig har vi et godt forhold. Vi har dog ikke spist aftensmad sammen endnu, men jeg håber på det i fremtiden, sagde en smilende Ronaldo dengang under lodtrækningen i Frankrig.

Du kan se klippet her.

Det vides ikke, om de to stjerner har spist sammen endnu. Portugiseren og argentineren har i hvert fald ikke offentliggjort deres møde uden for grønsværen på de sociale medier.

Messi topper suverænt den franske liga med Paris Saint-Germain. Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP/Ritzau Scanpix

Der er sket meget siden 2019.

Messi har vinket farvel til barndomsklubben FC Barcelona og optræder i dag for Paris Saint-Germain, hvor han i igangværende sæson har nettet én gang i den franske liga. I Champions League står verdensstjernen noteret for fem kasser.

Rivalen Ronaldo har taget afsked med Italien og har i dag sin daglige gang på Old Trafford.

Den 36-årige portugiser har banket otte mål ind i Premier League og seks i Champions League.

