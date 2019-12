Ronaldos frække kæreste imponerer i vandet

På fodboldbanen har det næsten været umuligt at følge med Cristiano Ronaldo de sidste to årtier. Trofæer og priser er væltet ind på landshold såvel som klubplan i Europas største ligaer.

Det har unægteligt krævet stor disciplin udenfor banen, og derfor kræver det selvfølgelig en del at være kæreste med Cristiano Ronaldo, men hans kæreste Georgina Rodriguez forsøger stadig at matche Juventus-stjernen skridt for skridt.

Udfordringen var sendt ud på de sociale meder, da portugiseren tidligere på ugen stolt kunne vise, at han havde rykket løbeturen ned i poolen, hvor han joggede afsted på et løbebånd under vandet.

Det skal ikke hedde sig, at Cristiano Ronaldo er den eneste i forholdet, der imponerer i vandet.

Georgina Rodriguez valgte derfor at følge op med en næsten lige så udfordrende video. Hun var selv hoppet i en swimmingpool og kunne ses udføre en aldeles krævende øvelse, hvor hun løfter sig så langt op i strakt arm, at bagdelen titter frem.

Parret har været sammen siden 2016 og har sammen en datter på to år.

Det skal være op til læseren om, Georgina Rodriguez' tur i vandet er mere imponerende end Cristiano Ronaldos løbetur.

Se også: Skønhed afviste Ronaldo: Han havde ikke en chance

Se også: Ronaldos søster sender sviner til Liverpool-stjerne

Se også: Erfarne stjerner giver dansk topduo baghjul i Ballerup