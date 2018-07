Ronaldos krop er 20 år gammel

Sommerens mest opsigtsvækkende handel må være Cristiano Ronaldos skifte fra Champions League-vinderne Real Madrid til de italienske mestre Juventus. Portugiseren er blevet 33 år, men den kunne tilsyneladende godt være en del lavere.



Ifølge BeIN Sport viser det sig nemlig, at Ronaldos fysiske alder blot er 20 år.



Ronaldos fedtprocent er nede på syv procent, hvor gennemsnittet for spillere på hans alder er på ti. Samtidig er 50 procent af hans krop ren muskelmasse, mens den ligger på 46 procent i gennemsnit for hans alder.



Udover de tal, som det omtalte medie er kommet frem med, så kan tallene fra VM-slutrunden i Rusland også være med til at fremvise, at Cristiano Ronaldo bestemt ikke er ved at være en gammel mand i fodboldmæssig forstand. Blandt andet blev han målt til at være turneringens hurtigste spiller, da han nåede op på 33,98 km/t. Det var altså mere end en spiller som Kylian Mbappe.



Når Ronaldo kan have en fysisk alder, der er 13 år yngre end den virkelige, så skyldes det sandsynligvis den strenge diæt og den store træningsdisciplin, som den nye Juventus-spiller har haft gennem sin karriere.



Ronaldo har skrevet under på en kontrakt på fire år med Juventus.

Se også: Punkterer Kevins drømmeskifte: Det kommer ikke til at ske nu

Se også: Roma bekræfter: FCK-keeper er ankommet

Se også: FCK kom ud af krisen med kongemål