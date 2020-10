Ronaldos søster forbavser: - Det største fupnummer

Cristiano Ronaldos søster Katia Aveiro mener bestemt ikke, at hendes bror eller andre har fået coronavirus. Hun mener, at den verdensomspændende virus er det pure opspind

Chokket ramte det portugisiske landshold tirsdag eftermiddag med beskeden om Cristiano Ronaldos positive coronatest.

Men spørger man Ronaldos søster, så findes coronavirussen slet ikke, og hun opfordrer folk til at åbne øjnene.

- Flere tusinder mennesker tror så meget på den her pandemi. Det vil snart gå op for dem, at det er det største fupnummer, siden jeg blev født, skriver Katia Aveiro på Instagram.

Instagram-kommentaren kommer i kølvandet på meldingen om, at Cristiano Ronaldo ingen symptomer har haft, og det har fået hende til tasterne.

- Hvis det virkelig er Cristiano Ronaldo, der skal få verden til at få øjnene op for fupnummeret, så er han som sendt fra Gud. TAK, udbygger søsteren.

Aftenen inden den positive coronatest havde hele det portugisiske landshold fælles middag på hotellet.

Det har efterfølgende mødt meget kritik, da spillerne sad klos op og ned af hinanden, og at der umiddelbart ingen forholdsregler var taget.

Ingen af de andre Portugal-spillere er testet positive endnu, men mon ikke de holder lidt ekstra afstand fremover.

Artiklen fortsætter under tweetet...

Det portugisiske landshold måtte undvære deres superstjerne til onsdagens kamp mod Sverige.

Man forventede, at Ronaldo var nødsaget til at blive i Portugal i to uger, til hans karantæne var overstået, men der kom andre planer på bordet.

Ronaldo har ifølge Sky Sports taget privatflyet hjem til Torino, hvor han i en ambulance vil blive eskorteret hjem til sit hus, så man mindsker smittefaren.

Her vil han fortsætte sin karantæne, så han forhåbentlig kan blive klar til Juventus' kamp mod Messi og resten af Barcelona 28. oktober.

Grundet karantænen stiller Ronaldo ikke til start i Juventus' kampe mod Dynamo Kyiv og Verona i Champions League og Serie A.

