Ronaldos ultimatum: - Ellers er det slut!

Cristiano Ronaldos agent hedder ikke længere Jorge Mendes.

Det mangeårige samarbejde stoppede, inden målmaskinen fik Al-Nassr som ny arbejdsgiver.

Og nu har El Mundo i Spanien fundet ud af, hvorfor Cristiano Ronaldo valgte at sige farvel til stjerneagenten.

Portugiseren fremsatte nemlig et ultimatum. Få mig til Bayern München eller Chelsea - ellers er det slut!

Foto: Stefan Wermuth/Ritzau Scanpix

Det lykkedes ikke for Jorge Mendes, og så var ægteskabet et overstået kapitel.

Cristiano Ronaldos vilde krav landede på agentens skrivebord i løbet af sidste sommer, hvor angriberen ville væk fra Old Trafford for at spille Champions League-fodbold.

Desværre for Jorge Mendes var hverken Bayern München eller Chelsea interesseret i den tidligere Real Madrid-stjerne.

De to enorme fodboldklubber sagde endegyldigt nej til Cristiano Ronaldo, da han ikke var med Manchester United på træningslejr inden sæsonen.

I stedet for endte det hele med et kontroversielt Piers Morgen-interview samt et skifte til Saudi-Arabien og Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo fik sin debut i Saudi-Arabien søndag, men det blev ikke med vanlig skarphed foran målet Snydt!: Ingen drømmedebut til Cristiano

