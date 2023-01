Ronaldos vanvittige hotelregning

Det er ikke småpenge, Cristiano Ronaldo skal af med for en måneds ophold på luksushotel

Cristiano Ronaldo har taget familien med til Saudi-Arabien, efter at han for nylig er skiftet til Al Nassr.

De er midlertidigt indlogeret på et luksushotel i hovestaden Riyadh, inden de finder en permanent bopæl.

Og det er altså ikke småpenge, som Ronaldo og co. må punge ud for opholdet.

Over tre millioner kroner skal de betale for en måneds ophold.

Det skriver Dagbladet.no.

Her bor Ronaldo i Saudi-Arabien

Kongesuiten

Cristiano Ronaldo og familien er checket ind på hotellets 'Kingdom Suite', der strækker sig over hele to etager.

De har 330 kvadratmeter at boltre sig på, og udsigten fra 50. etage er sandsynligvis også svær at klage over.

Det er i den 300 meter høje skyskraber Kingdom Centre, at Ronaldo og hans familie er tjekket ind. Foto: Johannes Sadek/Ritzau Scanpix

Hotelregningen kommer dog ikke til at gøre ondt på Ronaldos budget. Verdensstjernen får angiveligt en årsløn på cirka 1,4 milliarder kroner, siden han skiftede til Al Nassr.

Her kan du se billederne af Ronaldos luksus-suite i Saudi-Arabiens hovedstad.

Der er masser af plads at boltre sig på i Kingdom Suiten. Foto: Four Seasons Hotel

Og selvfølgelig et tv i det overdådige soveværelse. Foto: Four Seasons Hotel

Der er brug for et stort spisebord, når Ronaldos fire børn også skal spise med. Foto: Four Seasons Hotel