Russisk fodboldboss: Vi forlader ikke UEFA

For en uge siden citerede det russiske nyhedsbureau Tass præsidenten for Ruslands Fodboldforbund (FUR), Alexander Dyukov, for, at forbundet overvejede at forlade Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) for at tilslutte sig den asiatiske pendant.

Men efter et bestyrelsesmøde fredag har piben fået en anden lyd. Der er tale om misinformation, siger han.

- Ingen i bestyrelsen hos FUR har talt om, at vi skal til Asien. Og det er ikke anderledes end for seks måneder siden - UEFA ønsker ikke at miste Fur, siger Alexander Dyukov ifølge Tass.

Sammen med Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) valgte Uefa 28. februar at suspendere Rusland som følge af invasionen i Ukraine. Samtidig mistede Rusland chancen for at kvalificere sig til VM i Qatar.

Dyukov mener imidlertid, at man kan finde en løsning med Uefa.

- Broerne er ikke brændt. Vi vil forsøge at finde nogle muligheder for at løse situationen, siger den russiske fodboldpræsident.

Kvalifikationen til EM i 2024 afvikles i 2023, men her er Rusland ikke med. Derimod er ambitionen om at kvalificere sig til VM i 2026.

- Det er vigtigt for os at deltage i kvalifikationen til VM 2026 og forsøge at tage en plads ved slutrunden. Det er det mål, jeg personligt sætter mig, siger Djukov.

Rusland var selv vært for VM i 2018.