Russisk klub fastslår: Dreyer og Abildgaard bliver

Ingen udenlandske spillere i Rubin Kazan har bedt om at komme væk fra klubben, og dermed bliver blandt andre Anders Dreyer og Oliver Abildgaard i Rusland. Det fastslår Rubin Kazans cheftræner Leonid Slutsky over for rsport.

I andre russiske klubber har man set, at de udenlandske spillere vil væk fra det krigsførende land, og blandt andre FC Krasnodar valgte torsdag at suspendere otte udlændinges kontrakter. De er nu alle rejst hjem.

Rubin Kazan spillede torsdag pokalkamp i Rusland, og her glimrede Anders Dreyer ved sit fravær. Danskeren plejer at være fast mand for klubben, og det er kun et par dage siden, at han spillede 72 minutter i en kamp mod Zenit Skt Petersborg.

Kazans cheftræner slår imidlertid fast med syvtommersøm, at Dreyers fravær ikke har noget at gøre med, at han gerne vil væk fra Rusland.

- Der er ingen udenlandske spillere, der har henvendt sig og anmodet om at komme væk. Anders Dreyer blev skiftet ud mod Zenit på grund af en skade, og vi har givet ham tid til at restituere til næste kamp, siger Slutsky.

Oliver Abildgaard døjer også med en skade i øjeblikket.

Den internationale spillerorganisation FIFPro fastslog tidligere på ugen, at de vil have FIFA til at ændre reglerne, så udenlandske spillere i Rusland kan komme ud af deres aftaler uden at betale kompensation.

Det forslag mødte opbakning fra dansk side.

- Vi bakker op om den opfodring, som FIFPro er kommet med. Det er en ekstraordinær situation, vi befinder os i, og en international udfordring, vi står over for, og derfor er vi også løbende i dialog med FIFPro. Vi er også i løbende kontakt med de danske spillere i Rusland, og vi står selvfølgelig klar til at hjælpe dem, og vi opdaterer dem på udviklingen, sagde Michael Sahl Hansen, der er direktør i Spillerforeningen til, til Tipsbladet i tirsdags.

Tipsbladet var tidligere på ugen i kontakt med Anders Dreyer, der ikke havde nogle kommentarer til sin situation.