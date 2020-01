Rykkede ned fra Superligaen: Nu jagter storklub ham

Navnet Konstantinos Tsimikas får nok ikke en klokke til at ringe hos mange danske fodboldfans, men i foråret 2017 slog han sine folder i den danske Superliga.

Esbjerg fB havde nemlig lejet den græske venstre back fra Olympiakos, og han nåede at spille 13 kampe og score to mål i foråret, hvor Esbjerg fB endte med at rykke ud af Superligaen.

Konstantinos Tsimikas i send selvlysende Esbjerg-trøje - nu jagtes han Napoli. Foto: Lars Poulsen

Siden har karrieren udviklet sig positivt for Konstantinos Tsimikas. I denne sæson har han været fast inventar i startopstillingen i Olympiakos, der fører den græske liga efter 18 runder, og nu kan han være på vej mod et flot skifte.

Italienske Napoli er således interesserede i at tilknytte den 23-årige back, og de er også i forhandlinger med Olympiakos. Det skriver TuttoMercatoWeb.

De to klubber er til gengæld ikke helt enige om prisen, da Napoli anigveligt blot vil betale 94 millioner kroner, mens Olympiakos kræver 112,5 millioner kroner.

Konstantinos Tsimikas kan blive den anden Superliga-spiller, som Napoli køber i dette transfervindue. De har allerede præsenteret den tidligere FC Nordsjælland-spiller Stanislav Lobotka.

