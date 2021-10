Rystet efter chikanesag: - Giver mig kvalme

I sidste uge blev kvindefodbolden i USA ramt en skandalesag om sexchikane i sporten, efter at flere spillere anklagede toptræneren Paul Riley for at have forgrebet sig seksuelt på spillerne.

Nu er chikane i fodbold også blevet et tema i Australien.

Lisa De Vanna, der har spillet 150 landskampe for Australien, har efter sidste uges afsløringer i USA delt ude af sine oplevelse som ung spiller.

I et interview med Sydney Herald fortæller 36-årige De Vanna, hvordan hun har oplevet at blive chikaneret af holdkammerater, da hun som 17-årige startede på U20-landsholdet.

- Er jeg blevet seksuelt chikaneret? Ja. Er jeg blevet mobbet? Ja. Udstødt? Ja. Har jeg set ting, der har gjort mig utilpas? Ja, siger Lisa De Vanna ifølge BBC.

Lisa De Vanna har med sin 150 kampe spillet næstflest landskampe for Australiens landshold. Foto: Gero Breloer/Ritzau Scanpix

36-årige De Vanna nævner, hvordan hun blandt andet oplevede at blive 'dry humpet', som på dansk kan betegnes som 'tørsex', af flere af sine holdkammerater, efter at holdkammeraterne i omklædningsrummet havde hevet fat i De Vanna bagfra og lagt hende ned på gulvet.

- I enhver sportsorganisation giver grooming og uprofessionel opførsel mig kvalme, siger den pensionerede landsholdsspiller.

Det australske fodboldforbund siger ifølge BBC, at de ikke var klar over anklagerne, før Lisa De Vanna stod frem, og at forbundet vil sætte en uafhængig undersøgelse af anklagerne i gang.

Australien er sammen med New Zealand værter for VM i 2023.