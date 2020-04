Sådan fik fodboldstjernen sin supermodel

Man skal aldrig give op. Tredje gang kan være lykkens gang, er der et ordsprog, som siger.

Og det må man sige, at den brasilianske fodboldspiller Dani Alves benyttede sig af. Han måtte nemlig kæmpe ufattelig hårdt for at skovlen under den spanske supermodel Joana Sanz.

Det skriver The Sun.

Joana Sanz var svær at score for Dani Alves. Her ses hun fra brasilianerens tid i franske Paris Saint-Germain. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Den tidligere Barcelona-stjerne gav dog aldrig op, og nu lukker Joana Sanz op omkring, hvordan den 36-årige brasilianer fik fejet benene væk under hende.

Joana Sanz og Dani Alves begyndte at date hinanden tilbage i 2015, da de blev introduceret for hinanden af en fællesven. Det var dog først i 2016, da Alves var skiftet til Juventus, at de to fandt sammen, inden da havde brasilianeren fået flere afvisninger af den spanske supermodel.

I 2017 valgte Dani Alves så i alt hemmelighed at gå på knæ for den 26-årige supermodel. Det skete på den luksuriøse spanske ferieø Ibiza, hvor de to var fløjet til øen Formantera for at sige ja til hinanden.

- Dani spurgte mig på et hotelværelse helt alene. Vi ville ikke gøre et stort show ud af det. Jeg var fremragende. Han havde allerede spurgt mig tre gange, siger Joana Sanz til det spanske sladderblad La Vanguardia ifølge The Sun.

I sidste ende lykkedes det dog for Dani Alves at få et ja fra sin store kærlighed.

Faktisk går deres forhold så godt, at de allerede nu er begyndt at snakke om selv at få børn.

Dani Alves har i forvejen to børn ved navn Daniel og Victoria fra et tidligere forhold, men Joana Sanz fortæller angiveligt, at hun allerede bliver ansat for at være som en mor for de to børn.

Dani Alves fik sit store gennembrud som fodboldspiller tilbage i 2008, hvor han blev solgt fra Sevilla til storklubben FC Barcelona.

Siden blev det til store triumfer med den spanske storklub, hvor han blandt andet var med til at vinde Champions League hele tre gange i 2009, 2011 og 2015.

I 2016 skiftede han dog Barcelona ud med italienske Juventus, inden han året efter satte kursen mod franske Paris Saint-Germain.

I øjeblikket optræder den tidligere brasilianske landsholdsspiller for Sao Paulo, der til daglig optræder i den bedste række i hjemlandet Brasilien.

