Sår tvivl om Messi-rekord

Lionel Messi gik lige før jul forbi Pelé i kampen om at have scoret flest mål for én klub. Pelés eks-klub Santos mener dog, at mål i træningskampe også bør tælle

'Et mål mod Transvaal (fra Surinam) har samme værdi som et mål scoret mod Real Madrid på Santiago Bernabéu.'

Sådan skriver den brasilianske klub Santos, hvor Pelé spillede i 18 år, på sin hjemmeside søndag.

Lionel Messi tog 22. december en vanvittig rekord fra Pelé, da argentineren scorede i La Liga-opgøret mod Real Valladolid.

Troldmanden kom dermed op på 644 scoringer for FC Barcelona - ét mål mere end Pelé scorede mellem 1956-1974 for Santos.

Brasilianeren lykønskede endda også Messi, da han nogle dage inden tangerede Pelés antal.

Pelé har lykønsket Messi, men Santos betvivler rekorden. Foto: Jacob Ehrbahn

Meeeen... så simpelt er det ikke. I hvert fald ikke ifølge Pelés tidligere klub, Santos FC.

De mener, at træningskampe også bør tælle med.

'Pelé scorede 1091 mål for Santos. I opgørelsen scorede fodboldkongen 643 mål i alle turneringer, og de 448 mål i kampe og venskabsturneringer blev udstødt, som om de havde mindre værdi end de andre.'

'Vi er nødt til at huske, at klubber kun kunne spille venskabskampe med godkendelse fra regionale og nationale forbund.'

Derfor mener klubben, at et mål mod Transvaal i en træningskamp er lige så gældende som et mod Real Madrid.

Om træningskampe også skal tælle med, kan diskuteres til evig tid.

Som fodboldelskere må vi i hvert fald bare være glade for, at hele fodboldverdenen har oplevet to så fantastiske spillere. Den ene endda stadig i aktion.

