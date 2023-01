Sælges for millioner: - Et nyt fænomen

Paris Saint-Germain, Liverpool og Arsenal.

Succesfulde danske kvinder har den seneste uge sparket døren ind til nogle af Europas fornemmeste fodbolddestinationer.

FC Nordsjællands 19-årige supertalent Kathrine Kühl har lavet en aftale med Arsenal, nummer to i FA Women's Super League.

Amalie Vangsgaard, der sidste år blev topscorer i Damallsvenskan for Linköpings, er skiftet til Paris Saint-Germain på en aftale frem til sommeren 2025.

Sidst, men ikke mindst, har Sofie Lundgaard skiftet Fortuna Hjørring ud med Liverpool, der har givet hende en kontrakt på to og et halvt år.

Amalie Vangsgaard scorede i sidste sæson 22 mål for svenske Linköpings. I tirsdags blev hun Saint-Germain-spiller. Foto: Sports Press Photo/Ritzau Scanpix

Og de danske kvinder er generelt eftertragtede i udlandet, fortæller fodboldagent hos People in Sport Line Geltzer Johansen, der er tidligere målmand på det danske landshold.

- Det har noget at gøre med den type fodbold, vi spiller, og den type spillere, vi udvikler i Danmark. Og så det mindset, spillerne har.

- Men det er også en skandinavisk tendens. Især i England kan de godt lide de skandinaviske spillere, lyder det fra Johansen.

Store summer og lange kontrakter

Kvindetransfermarkedet er ifølge Line Geltzer Johansen generelt i eksplosiv udvikling.

- Der sker rigtig mange ting i øjeblikket. Noget af det, som jeg i min egen karriere og i mit nye job har lagt meget mærke til, er, at spillerne kommer på længere kontrakter.

- De får flereårige kontrakter, hvilket giver mere kontinuitet og stabilitet både for klubber og spillere.

Og de længere kontrakter betyder, at kvinderne som en ny ting er begyndt at koste transfersummer.

- Det er et nyt fænomen i kvindefodbold, forklarer Johansen.

Mere end 20.000 tilskuere så til, da Danmark i sommer mødte Brasilien i Parken. Foto: Finn Frandsen

- De seneste vinduer har budt på store salg til store summer, og det er en meget ny tendens, der kommer som resultat af, at kvinderne ikke længere er på etårige kontrakter, men skriver lange aftaler og derfor i flere og flere tilfælde bliver solgt.

Så sent som torsdag annoncerede HB Køge, at de havde solgt profilen Isabella Obaze, der kom transferfrit til Køge i januar 2021, til en unavngiven udenlandsk klub for en rekordsum.

Pricy eller peanuts?

For Line Geltzer og kollegerne er det på sin vis fagre nye verden, for med et kvindemarked i rivende udvikling, er det ikke så ligetil at fastsætte eksempelvis en frikøbsklausul.

- I herrefodbold er der et niveau for, hvad en spiller koster, forklarer Johansen.

- Det handler om udbud og efterspørgsel, og i takt med at kvindefodbolden har udviklet sig, begynder de samme faktorer at gøre sig gældende på kvindesiden.

Men fordi markedet er nyere, er prissætning en svær størrelse, når det kommer til kvinderne.

- Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor meget man skal kræve for en spiller. Skal man have en frikøbsklausul i en kontrakt på tre eller fire år, og hvad skal den frikøbsklausul så være?

- Vil den klausul, vi laver i dag, være høj om to år, eller bliver der tale om peanuts?

- Det er noget, jeg hele tiden taler med klubberne om, fortæller Line Geltzer Johansen.