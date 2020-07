Særlig detalje kan sende ham til storklub

Jens Jönsson er smigret over at blive sat i forbindelse med den tyrkiske storklub Besiktas, og han påpeger, at klubben er større, end man lige regner med

Den tidligere AGF-profil Jens Jönsson står i øjeblikket uden klub, men det gør han måske ikke særlig længe.

Den 27-årige dansker er nemlig sat i forbindelse med et skifte til den tyrkiske storklub Besiktas. Den tidligere AGF'er er smigret over interessen og sammenligner klubben med en af de store europæiske klubber.

- Det er måske svært for en dansker at sætte sig ind i, men det at spille for Besiktas eller en af de tre store klubber i landet. Det svarer til at spille for Real Madrid, og med alt respekt for mig selv så er det nok ikke lige Real Madrid, der ringer som de næste, siger Jens Jönsson til Eurosport.

Kan blive genforenet

Jens Jönsson har i de seneste fire år slået sine folder i den tyrkiske klub Konyaspor. Han kender derfor i forvejen godt til ligaen i Tyrkiet. Men der er en særlig detalje, som er værd at bide mærke i, når man taler om et muligt skifte til Besiktas.

Midtbanespilleren kan nemlig blive genforenet med sin tidligere træner Sergen Yalçın, som danskeren spillede under, da han lige var kommet til Konyaspor.

- Det var jo ligesom ham, jeg brød igennem under, og som jeg egentlig har et rigtig godt forhold til. Så jeg kender ham rigtig godt, siger han.

Jens Jönsson ved dog ikke på nuværende tidspunkt, hvornår der kommer en afklaring på fremtiden.

- Jeg ved faktisk ikke noget sådan. Der er jo også mange ligaer, der nærmest ikke er spillet færdige endnu, og klubberne ved jo nærmest ikke, hvad de har at gøre med, og hvad de har brug for. Så lige nu koncentrerer jeg mig egentlig bare om at holde lidt ferie og se de mennesker, som jeg ikke har set i syv måneder, lyder det fra den klubløse dansker.

Jens Jönsson spillede 120 kampe for AGF og heraf 76 i Superligaen, inden han skiftede til tyrkisk adresse i 2016. Han har siden da spillet 99 kampe i den tyrkiske Super Lig, og i den netop overståede sæson blev det til 32 kampe for Konyaspor.

Se også: Super Bowl-profil melder fra til NFL-sæson

Se også: Bossens bitre Europa-besked til AGF-fans

Se også: Verdensstjernen bliver væk af frygt