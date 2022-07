Sætter karrieren på pause: - Jeg er dybt ulykkelig

Peter Hyballa seneste trænerjobs har ikke været nogen succes.

To måneder nåede han at være i Esbjerg fB. Så var han to måneder i Türkgücü München. Og senest har han tilbragt knap halvanden måned i slovakiske AS Trencin.

Onsdag forlod han således sidstnævnte, hvorfor han nu står uden job - og det kommer han nok til at gøre i et stykke tid.

I et interview med Transfermarkt fortæller Peter Hyballa, at han er udkørt og vil sætte trænerkarrieren på pause.

Samtidig afviser han rygterne om, at AS Trencin skulle have fyret ham som følge af, at han har kritiseret klubben i pressen.

- Dette exit er min beslutning. Jeg er dybt ulykkelig og træt. Jeg har været brændt ud det seneste år, siger Peter Hyballa til Transfermarkt.

- Før jeg accepterede Trencins tilbud, ville jeg virkelig gerne blive i Tyskland eller Holland. Men efter de seneste to års negative skriverier fik jeg ikke et tilbud, så jeg prøvede Slovakiet.

- Nu har jeg lagt mærke til, at det at stå op hver dag i Trencin og leve i ensomhed simpelthen er for svært. Jeg vil det ikke mere. Alt var fint med spillerne, og jeg nød virkelig at træne med dem. Men jeg har sagt det til klubben, at jeg ikke vil det her mere.

46-årige Peter Hyballa afviser imidlertid ikke, at han en dag kan vende tilbage som cheftræner et sted.

Men for nu vil han fokusere på sit eget trænerakademi, mens han måske vil være foredragsholder eller igen få et job som tv-ekspert.

