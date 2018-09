Sagen genåbnet: Gigantklub risikerer udelukkelse

Det europæiske fodboldforbund, UEFA, bekræfter, at de genåbner efterforskningen af Paris Saint-Germains mulige brud på Financial Fair Play-reglerne

De franske mestre fra Paris Saint-Germain blev tilbage i juni frikendt af UEFA for muligt brud på reglerne for Financial Fair Play-reglerne. Nu har UEFA dog offentliggjort, at de genåbner efterforskningen i følge The Guardian.

Den oprindelige efterforskning startede i september 2017, efter at flere store europæiske havde lagt pres på UEFA. Det kom i kølvandet på PSG's rekordkøb af brasilianske Neymar. En handel, der efter sigende, kostede PSG i omegnen af 1,7 milliarder kroner.

I ugerne efter Neymar-købet hentede PSG Kylian Mbappé på en lejeaftale, der denne sommer blev vekslet til en permanent transfer. Pris: Cirka 1,2 milliarder kroner.

Financial Fair Play reglerne tilsiger, at de europæiske ikke må bruge mere end 30 millioner euro mere, end de tjener, på transfers, og det er derfor, at PSG nu igen er under efterforskning af UEFA.

Hvis PSG kendes skyldig i overtrædelse af Financial Fair Play-reglerne, kan de i yderste konsekvens blive udelukket fra europæiske turneringer i én eller flere sæsoner.

