Sammenlignes med Haaland: - Det er ikke retfærdigt

Den tidligere FC København-træner mener ikke, at det er retfærdigt, at Rasmus Højlund sammenlignes med målmonsteret fra Norge

Rasmus Højlund har været på alles læber den seneste uges tid.

Sidste tirsdag landede danskeren i England for at færdiggøre sit enorme skifte til Manchester United.

Grundet transferen er landsholdsangriberen blevet sammenlignet med Erling Haaland, der tørner ud for Manchester City.

Og hvis du spørger Ståle Solbakken, er det ikke helt retfærdigt at sammenligne Rasmus Højlund med nordmanden, som lavede vanvittige 36 mål i Premier League i sidste sæson.

Det gør den tidligere FC København-træner klart over for Viaplay i Norge.

- Retfærdigt er det måske ikke, men det er uundgåeligt, at sammenligningen kommer, hvis du tænker på prisen, han er købt for, siger Ståle Solbakken og fortsætter:

- De spiller for rødt og blåt i Manchester, og så er de begge unge, stærke og hurtige.

Den nuværende norske landstræner tilføjer videre, at han havde Rasmus Højlund med i nogle træninger, inden han fik sparket i FC København.

Og her så Ståle Solbakken ikke helt det enorme potentiale, som der er i frontløberen.

Det erkender han blankt med et smil på læben.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg kunne se, at han ville blive solgt til United for 500 millioner.

Rasmus Højlund har skrevet under på en aftale, som holder ham på Old Trafford frem til sommeren 2028 med option på yderligere et år.

Storklubben fra England betaler i omegnen af 625 millioner danske kroner for den tidligere Atalanta-stjerne.