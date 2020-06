Sandheden om mystisk kæmpe-handel

Der findes et par gode grunde til, at Juventus og FC Barcelona begge må være glade for den opsigtsvækkende byttehandel mellem Arthur Melo og Miralem Pjanic

Arthur Melo var udset en nøglerolle til fremtiden på FC Barcelonas midtbane, da han blev hentet til klubben for to år siden.

Relativt ukendt blev forventningerne hurtigt skudt i vejret, da han blot 21 år gammel blev beskrevet som 'den nye Xavi'.

Et tarveligt prædikat, der er nærmest umuligt at leve op til, især når Xavi selv vedkender, at brasilianeren så ud til at have 'Barca-DNA'.

Men når han har været skadesfri, har takterne været lovende, uden dog at være soleklare indikationer på, at her havde 'Blaugrana' altså fundet sig deres nye midtbanegeneral.

Så hvorfor i al verden var man i Barcelona tilfredse med, ja, næsten glade for, at den længe ventede byttehandel med Juventus' Miralem Pjanic for nylig blev en realitet?

Fordi penge er alt i topfodbold...

Juventus har også deres motiver for, at det netop er Pjanic, man sender den anden vej. Foto: Giorgio Perottino/Ritzau Scanpix

Smart fidus

Da Arthur blev hentet ind, smed spanierne omtrent 223 millioner kroner efter brasilianeren, mens Juventus gav 260 millioner for Pjanic for fire år siden.

Fordi klubberne er blevet enige om byttet, har de kunnet prissætte spillerne så højt, som de har. Barca får 537 millioner for Arthur og giver 447 millioner for Pjanic.

På den måde kommer det simpelthen til at se ud som om, at de begge har tjent stort på handlen, som lige falder inden for dette årsregnskab.

Og selvom summerne bliver betalt i rater, så kan man i Barcelona og Torino rigtig nok vise de store fortjenester frem til FFP, UEFA's Financial Fair Play Regulations, så man får længere line til at gå shop-amok denne sommer.

Særligt i Spanien var det en tiltrængt transfer, for især indkøbet af Antoine Griezmann har gjort ondt på både pengepungen og præsationerne på banen. Hvis de skal hente mere nyt blod, skal de altså vise, at de har kapitalen til det.

En bureaukratisk spidsfindighed, må man medgive, men en himmelråbende sportslig idé for Barcelona.

For hvad skal de nu med 30-årige Pjanic, spørger mange Barça-fans sig selv og klubben.

I forvejen råder holdet over snart 32-årige Sergio Busquets, 33-årige Arturo Vidal og 32-årige Ivan Rakitic, som minder mest om nytilkomne Pjanic rent spillemæssigt, og de må alle formodes at ville spille.

Kun 23-årige Frenkie De Jong og 20-årige Riqui Puig ligner nu bud på midtbane-folk med lidt fremtid efter Arthurs afgang.

Det kan næsten kun betyde endnu mere transfer-leg for FC Barcelona, der også har udsigt til at jonglere med syv angribere fra næste sæson.

Juventus kan nemt få glæde af Arthur Melo. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Oplagt for Juventus

I Torino vil de nok stå med armene i vejret.

Også de nyder godt af handlen rent økonomisk, men det er sportsligt, de nok vil juble højest.

Pjanic lignede et oplagt bud på Juve-træner Maurizio Sarris elskede regista-rolle bagest på midtbanen. En rolle, som Jorginho udfyldte solidt i både Napoli og Chelsea under Sarri.

Men det har ikke fungeret for Pjanic i den rolle. Han har sågar måtte se sig overhalet af unge Rodrigo Bentancur, selvom heller ikke han har brilleret.

Derfor er det mere end oplagt at skille sig af med Pjanic, mens han kan gå for en solid sum penge og få Arthur spillet ind i stedet. Pasningsstærk og med godt overblik ligner han et rigtig godt bud på en, der kan fordele bolden i en dyb playmaker-rolle.

