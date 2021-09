Satser kun på Ronaldo

Regler i '1000 på spil'

Denne udgave af '1000 på spil' er en dyst på tværs af de europæiske klubturneringer.

Kris Stadsgaard, Benjamin Leander og Maya Westander startede ved første spillerunde i Champions League med en saldo på 1000 kroner.

I konkurrencen må de spille sammenlagt maksimalt 100 kroner på en til to kampe fordelt over en til to væddemål på hver europæiske kampdag.