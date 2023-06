Saudi-Arabien bekymrer: Har uendeligt mange penge

Bayern Münchens ærespræsident udtrykker bekymring for saudiarabiske klubber, der ser ud til at have uendelige penge, som Europa sørger for gennem oliepriserne

Uli Hoeness er bekymret for Saudi-Arabiens indtog på fodboldverdenen.

Allerede nu har klubberne vist sig at have penge, som de færreste klubber rundt i Europa har, ved at give store stjerner som Cristiano Ronaldo og Karim Benzema enorme kontrakter.

Og det bekymrer Uli Hoeness.

- Jeg er meget bekymret over, hvad der kommer fra Saudi-Arabien.

- De ser ud til at have uendelige penge. Vi betaler for det gennem vores oliepriser, men at beklage sig giver ingen mening. Vi er nødt til at finde andre møder at imødegå det på.

- Det bliver bestemt ikke let i de næste ti år. Det kan man se i Golfen, hvor de købte alt.

- Men fordelen er, at de kun kan spille med 11 spillere, og et hold kun kan have 15-16 spillere. Så der vil altid være mere end 50-60 gode spillere i verden, og dem skal vi nå frem til, siger han til tyske Sky Sport.

De seneste rygter, der har floreret om mulige spillere til Saudi-Arabien, er Neymar, der er jagtet af Al-Hilal.